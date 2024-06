WoW: MoP-Remix - Falls ihr gerade versucht Mounts bei den Weltbossen zu farmen, ist das Zeitverschwendung

Seltene Mounts bekommt ihr von Galleon wohl leider nicht.

WoW Remix: Mists auf Pandaria ist neues Spielerlebnis, losgelöst von Dragonflight oder Classic. Spieler erleben die Expansion aus dem Jahr 2012 im Schnelldurchlauf und dürfen seltene Mounts, Pets und Transmogs farmen.

Wer sich von den Weltbossen allerdings Raritäten wie den Sattel des Sohnes von Galleon oder die Zügel der donnernden Kobaltwolkenschlange erhofft, hat umsonst gefarmt.

Keine Mounts von Weltbossen

In MoP finden sich Weltbosse wie der Shar des Zorns, Galleon oder Nalak in der offenen Spielwelt. Während es in der ursprünglichen Erweiterung hier noch die Chance auf extrem seltene Reittiere gab, ist das in Remix nicht der Fall.

Im amerikanischen Blizzard-Forum machte Community-Manager Kaviax klar, dass von Bossen nicht der gleiche Loot wie im Original droppt. Das bedeutet: Keine Mounts von Weltbossen.

4:17 World of Warcraft Remix: Mists of Pandaria kehrt mit jeder Menge neuer Features zurück

Haben die Spieler nicht aufgepasst?

Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die Community hat sogar ziemlich aufmerksam zugehört beziehungsweise mitgelesen. In einem Post, ebenfalls im US-Forum, steht nämlich eindeutig, dass die Mounts droppen sollen. Dort heißt es:

»[...] Andererseits werden seltene Beutegegenstände, die heute in Dragonflight erhältlich sind, wie z.B. der Sohn der Galleon oder die Astralwolkenschlange, in Remix fallen und können von Remix-Charakteren mit der Währung Bronze gekauft werden.«

Kurioserweise stammt die Aussage sogar vom selben Community-Manager. Allerdings berichten Spieler im Reddit, dass die Weltbosse dennoch Spielzeuge droppen, was wieder der Aussage widerspricht, dass der Original-Loot in Remix gesperrt ist.

Da es keine Berichte zu Mount-Drops bei den Weltbossen gibt, scheint zumindest dieser Teil korrekt zu sein. Ihr müsst also Bronze farmen, welches ihr durch eine Vielzahl von Aktivitäten in MoP-Remix bekommt. Habt ihr genug gesammelt, könnt ihr euch euer Wunsch-Mount bei den Händlern kaufen. Vermutlich geht das eh viel schneller, als Weltbosse zu farmen.