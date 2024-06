WoW: Die neue Erweiterung The War Within erscheint früher als ihr wahrscheinlich denkt

The War Within ist die inzwischen zehnte Erweiterung für World of Warcraft.

Während des Xbox Games Showcases am 9. Juni 2024 hat Blizzard einen neuen Trailer zur kommenden WoW-Erweiterung The War Within veröffentlicht. Neben einer Reihe nostalgischer Zwischensequenzen vergangener Erweiterungen wurde endlich auch das Release-Datum bekanntgegeben.

Release noch im Sommer 2024

Während vorige Erweiterungen von World of Warcraft in der Regel erst gegen Ende des Jahres erschienen sind, könnt ihr euch über The War Within bereits im Sommer freuen.

Wann erscheint es?: Offiziell erscheint das Addon schon am 26. August 2024. Warum offiziell? Naja, aufgrund der Zeitverschiebung werdet ihr hier in Europa erst am 27. August in den Genuss kommen.

Wann startet der Early Access?: Wer sich die Epic Edition von The War Within vorbestellt, bekommt einen früheren Zugriff auf die Erweiterung. Wie viel früher ihr sie genau spielen könnt, ist noch nicht bekannt, jedoch sollen es mindestens drei Tage sein.

2:56 WoW: The War Within verrät sein Release-Datum im Trailer, der viele Jahre Erinnerungen zurückruft

Was beinhaltet die Erweiterung?

Eine große Neuerung von The War Within sind die Kriegsmeuten, ein accountübergreifendes System für die allermeisten Freischaltungen, mit dem ihr Account-Leistungen erhaltet und zwischen euren Charakteren wechseln könnt.

Weiter gibt es vier neue Welten sowie neue Helden-Talente, mit denen ihr eure Charaktere noch weiter individualisieren könnt. Solo-Spieler und kleine Gruppen können sich außerdem über die neuen Tiefen freuen. Dabei handelt es sich um ein neues Endgame-System, das auf einer Stufe mit Dungeons und Raids steht.

The War Within war nicht die einzige spannende Ankündigung auf dem Xbox Games Showcase. Unter anderem wurde mit The Dark Ages ein neues Doom gezeigt, bei dem sich der Doomslayer auf eine Zeitreise begibt. Außerdem wurde Dragon Age: The Veilguard enthüllt, das anstelle von Dreadwolf der nächste Serienableger wird und noch dieses Jahr erscheinen soll. Wenn ihr nicht genug von The War Within bekommt, dann empfehlen wir euch unsere ausführliche Preview, die ihr in Box oben findet.