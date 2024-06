Dragon Age 4: Erster Trailer zu The Veilguard enthüllt Release-Zeitraum, zeigt alte Bekannte und neue Begleiter

Bereits am 11. Juni 2024 wird es erste Spielszenen zu Dragon Age: The Veilguard geben.

Auf dem Xbox Games Showcase am 9. Juni 2024 wurde nach knapp einem Jahrzehnt endlich ein neues Dragon Age enthüllt. Dieses trägt jedoch nicht, wie zuvor vermutet den Namen Dreadwolf, sondern The Veilguard und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Zwar gab gibt es noch keine Spielszenen, jedoch wurden bereits einige Charaktere und Begleiter gezeigt, auf die ihr in dem Rollenspiel treffen werdet. Einige davon werden euch als treue Fans mehr als bekannt vorkommen. Alle bekannten Infos erfahrt ihr in diesem Artikel.

Was zeigt der neue Trailer?

Der Reveal-Trailer von Dragon Age: The Veilguard zeigt erstmals einige Charaktere, auf die ihr in Biowares kommenden Rollenspiel stoßen werden. Zwei davon sind alte Bekannte, denn die beiden Zwerge Varric und Harding hatten bereits in Dragon Age: Inquisition einen Auftritt. Harding wird euch augenscheinlich auch als Begleiterin zur Seite stehen.

Weitere Begleiter, die euch jedoch unbekannt sein dürften, sind die Detektivin Neve, der Magier-Töter Lucanis, die Schleierspringerin Bellara, der Nekromant Emmerich, der Wächter Davrin und die Drachenjägerin Taash. Mit ihnen schließt ihr euch zusammen, um euch den Göttern zu stellen und sie in die ewigen Jagdgründe zu schicken. Den vollständigen Trailer seht ihr hier:

2:08 Dragon Age 4: Der erste Trailer zu The Veilguard ist da. Zeigt alte Bekannte und neue Begleiter

Was wurde noch bekanntgegeben?

Dragon Age: The Veilguard soll im Herbst 2024 für PC und Xbox Series X/S erscheinen und direkt zum Release via PC und Xbox Game Pass spielbar sein. Außerdem soll es bereits am 11. Juni 2024 erste 15 Minuten Spielszenen geben. Doch auch das war es noch nicht: Am 14. Juni gibt es ein Q & A mit den Entwicklern und am 18. Juni eine Cover-Story bei Game Informer.

Offenbar könnt ihr euch in den nächsten Tagen noch über viele neue Infos zu Dragon Age: The Veilguard freuen.

Alle weiteren Ankündigungen des Xbox Games Showcases sowie den anderen Shows des Summer Game Fests findet ihr ebenfalls auf GameStar.de. Was haltet ihr von dem ersten Trailer zu Dragon Age: The Veilguard? Welche Hoffnungen und Befürchtungen habt ihr bezüglich Biowares kommenden Rollenspiels? Eure Meinung interessiert uns sehr, daher schreibt sie gerne in die Kommentare!