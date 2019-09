WoW: Lang ersehnten Rucksack-Skin gibt's nur für 130€ eurer Freunde

Im Juni schickte Blizzard das »Werbt einen Freund«-Programm (WEF) von World of Warcraft in eine Pause und kündigte nun die Rückkehr samt Überarbeitung an. Das neue und verbesserte System enthält eine Vielzahl an neuen Belohnungen und das Werben von Freunden soll einfacher werden. Eine Prämie in Form eines Rucksack-Skins sticht dabei besonders hervor.



So funktioniert das neue »Werbt einen Freund«-Programm: Ihr könnt euch mit bis zu 10 geworbenen Freunden verbinden und euch so die Belohnungen in Form von Spielzeit, Reittieren, Haustieren und einzigartige Skins verdienen. Im Gegensatz zu früher dürft ihr nun nicht nur neue Spieler, sondern auch ehemalige anwerben. Die Bedingung für ehemalige Spieler ist, dass diese in den letzten zwei Jahren keine Spielzeit für Accounts gekauft haben.



Immer dann, wenn ein geworbener Freund seinem WoW-Account Spielzeit hinzufügt, erhaltet ihr eine der Belohnungen aus dem Programm. Je mehr Freunde ihr also für WoW begeistern könnt, desto schneller erhaltet ihr die Belohnungen.

"Wenn nämlich ein Freund mehrere Monate Spielzeit erwirbt, erhaltet ihr dieselben Belohnungen, wie wenn mehrere Freunde jeweils einen Monat Spielzeit erwerben."

So könnt ihr Freunde werben: Im Spiel gibt es nach Aktivierung des Werbt einen Freund-Programms ein neues Fenster im Freunde-Tab. Dort könnt ihr dann direkt sehen, welche Belohnung euch erwartet und zudem einen Link zum Werben von Freunden erstellen. Über diesen benutzerdefinierten Link können sich eure Freunde dann einen WoW-Account schustern und ihr werdet miteinander verknüpft.

"Bis zu vier Freunde können über diesen Link ihre Accounts mit eurem verknüpfen. Um mehr Freunde anzuwerben, müsst ihr einen neuen Link erstellen, was alle 30 Tage möglich ist."

Belohnungen nicht für WoW Classic verfügbar: Die Belohnungen im Spiel können nur in World of Warcraft und nicht in WoW Classic verwendet werden. Nur die verdiente Spielzeit gewährt euch natürlich Zugang zu beiden WoW-Versionen.

Die Belohnungen für geworbene Freunde

Das sind die Werbt einen Freund-Belohnungen: Für die ersten 12 Monate gibt es jeden Monat eine besondere Belohnung für denjenigen, der seine Freunde geworben hat. Nach diesem Zeitraum erhaltet ihr alle drei Monate Spielzeit als Prämie.



Ob und wie es die Belohnungen aus dem alten System einmal wieder geben wird, hat Blizzard bisher nicht bekannt gegeben.

Anzahl der Monate Belohnungen für den Werber 1 Rikki - Haustier, Äffchen 2 Spielzeit 3 Dünenstreifer des Forschers - Reittier für Zwei 4 Titel Berühmte/r Forscher/in 5 Spielzeit 6 Waffen-Verzauberung: Stechende Sande 7 Wappenrock des berühmten Forschers 8 Spielzeit 9 Dschungelhopser des Forschers - Flugreittier für Zwei 10 Rucksack des berühmten Forschers - Transmog-Skin 11 Spielzeit 12 Tracht des berühmten Forschers - Transmogset

WoW bekommt endlich einen Rucksack-Skin

Seit vielen Jahren gewünscht: Mithilfe von Werbt einen Freund könnt ihr euch den Rucksack des berühmten Forscher verdienen. Hierbei handelt es sich um einen Umhang-Skin, der wie ein voll gepackter Rucksack aussieht.



Um diesen Skin zu bekommen, müsst ihr einen Freund werben, der dann für 10 Monate ein Abonnent von WoW abschließt oder entsprechend 10 Monate lang ein aktives Abo hat. Das entspricht einem Gegenwert von rund 130 Euro, wobei das Abo dem Freund natürlich Zugriff auf World of Warcraft und WoW Classic gewährt.



Alternativ könnt ihr auch bis zu 10 Freunde anwerben und mit euch verknüpfen, sodass von diesen jeder nur einen Monat ein WoW-Abo abschließen muss, damit ihr den Rucksack-Skin bekommt. Wer keine Freunde hat oder diese nicht vergraulen möchte, kann sich auch selbst mit Werbt einen Freund anwerben.

WoW Classic ist mehr als nur ein altes Spiel

Rucksack bekommen, ohne Freunde zu verlieren

Selbst ist der Abenteurer: Wer den Rucksack-Skin möchte ohne dabei seine Freunde werben zu müssen, kann sich auch schlicht selber werben. Dies war bereits im alten System möglich. Auf einem Battle.net-Account lassen sich bis zu 8 WoW-Accounts erstellen und das könnt ihr für das System nutzen.



So geht ihr vor, sobald Werbt einen Freund wieder aktiv ist:

Erstellt im Spiel mit eurem Hauptaccount einen Einladungslink für Werbt einen Freund Schickt diesen an euch selbst bzw. verwendet ihn in einem Browser eurer Wahl Anschließend loggt ihr euch dort in euren Battle.net-Account ein und erstellt einen neuen WoW-Account Für diesen neuen WoW-Account kauft ihr dann so viel Spielzeit wie ihr Belohnungen haben möchtet. Wer also den Rucksack will, kann einfach 10 Monate Spielzeit zum Beispiel über GameCards aufladen und bekommt direkt alle Belohnungen des Programms.

Zum aktuellen Zeitpunkt ist noch nicht ganz klar wie Blizzard das »sich selber werben« bei der Rückkehr des Systems behandelt. Wir werden die Anleitung dann entsprechend anpassen. Solltet ihr euch nicht direkt selber werben dürfen, ist es natürlich auch ein leichtes einen weiteren Battle.net-Account zu erstellen, den ihr dann definitiv werben dürft.

Die 8 größten Unterschiede zwischen WoW Classic und Battle for Azeroth

Spielerische Vorteile mit geworbenen Freunden

Diese Boni habt ihr beim Spielen mit Freunden: Wer mit seinen angeworbenen Freunden zusammen WoW spielt, bekommt durch das Werbt einen Freund-Programm ein paar Erleichterungen. Neben dem verbesserten Zusammenspiel durch WoW Patch 8.2.5 profitiert ihr von diesen Boni.

Freund-zu-Freund-Beschwörungen - teleportiert euch alle 30 Minuten zueinander

50% mehr Bonuserfahrung, wenn ihr zusammen in einer Gruppe seid

Wann das »Werbt einen Freund«-Programm wieder aktiviert wird, ist noch nicht bekannt. Gewisse Synergien mit dem Feature der Gruppensynchronisierung von WoW Patch 8.2.5 lassen aber vermuten, dass es ungefähr um den Release des Patches online geht.



Mit der Synchronisierung könnt ihr euch zum Beispiel mit eurem Stufe 120 Charakter auf die Stufe eures Freundes herabstufen und mit ihm zusammen questen. Dabei ist es egal, ob ihr die Quests schon einmal gemacht habt, denn ihr dürft sie einmal am Tag nochmal machen und bekommt dabei angemessene Belohnungen für eure aktuelle Stufe.