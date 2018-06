Legion - X-Men-Serie wird um eine dritte Staffel verlängert

Nun steht es fest: Die Serie Legion mit Dan Stevens als David Haller aus dem X-Men Universum wird um eine dritte Staffel verlängert, bestätigte der US-Sender FX.

Die Meldung dürften den Fans der Serie gefallen, denn die Verlängerung kommt bevor das Finale der zweiten Staffel mit einer zusätzlichen Folge am 12. Juni gezeigt wird. Auch wenn die Serie mit sinkenden Zuschauerzahlen zu kämpfen hat, hat FX-Programmchef Eric Schrier bei der Ankündigung lobende Worte für den Serien-Macher Noah Hawley und sein Team.

Die erste Staffel von Legion ging mit sehr guten 812.000 US-Zuschauern zu Ende, während die zuletzt gezeigte Folge der 2. Staffel Ende Mai auf gerade einmal 362.000 Zuschauer kommt.

Legion: 2. Staffel auf Fox

Die zweite Staffel der Serie Legion läuft derzeit auf dem Pay-TV-Sender Fox nur wenige Stunden nach der US-Premiere. Nach dem Staffelfinale am 12. Juni sind sämtliche Episoden ab Juni auch via Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket, Vodafone Select sowie GigaTV verfügbar.

Die Serie basiert auf den Marvel Comics von Chris Claremont und Bill Sienkiewicz und folgt David Haller, dem Sohn des legendären Prof. X und Gabrielle Haller, der schon seit seiner Jugend mit psychischen Problemen zu kämpfen hat. Viele Jahre verbrachte er mit der Diagnose Schizophrenie in etlichen psychiatrischen Kliniken. Doch nach einer seltsamen Begegnung mit einer Mitpatientin wird ihm klar, dass seine Visionen und die Stimmen in seinem Kopf doch echt sein könnten.

Start der 3. Staffel noch offen

Wann jedoch die 3. Staffel der Serie Legion an den Start gehen wird, dürfte länger dauern als erwartet. Denn zuvor wird Serien-Macher Noah Hawley mit dem Science-Fiction-Film »Pale Blue Dot« seinen ersten Spielfilm drehen, mit Natalie Portman, Jon Hamm und Legion-Star Dan Stevens in den Hauptrollen.

Außerdem zeigt er sich noch für die kommende 4. Staffel der Serie Fargo verantwortlich, die nächstes Jahr an den Start geht. Somit dürfte die 3. Staffel von Legion frühstens Ende 2019 oder irgendwann im Laufe des Jahres 2020 an den Start gehen.