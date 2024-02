Starfield soll auf PlayStation 5 kommen - und dabei bleibt es wohl nicht

Dürfen in Zukunft auch PS5-Besitzer zu den Sternen aufbrechen?

Wir fallen sofort mit der Tür ins Haus: Starfield soll laut einem Bericht von XboxEra doch noch für die PlayStation 5 erscheinen. Das wäre eine unerwartete Wendung, nachdem Microsoft lange Zeit nicht müde wurde, die Xbox-Exklusivität des Rollenspiels aus dem Hause Bethesda zu betonen.

Noch handelt es sich hierbei bloß um ein Gerücht - eines, das sogar noch viel weiter geht. Denn angeblich plant Microsoft, in Zukunft weitere Xbox-Spiele für die PS5 zu veröffentlichen.

Angeblich bereits PS5-Devkits beschafft

Laut XboxEra habe Microsoft bereits in die Anschaffung zahlreicher PS5-Devkits investiert. Der PS5-Release von Starfield soll aber nicht etwa unmittelbar bevorstehen, ganz im Gegenteil. Den anonymen Quellen zufolge möchte Microsoft noch den Release des bereits angekündigten DLCs Shattered Space abwarten.

Es wäre also denkbar, dass PS5-User nach langer Wartezeit dann direkt eine Game-of-the-Year-Edition oder etwas Ähnliches erwerben können.

1:36:39 Wie geht es nach Starfield weiter mit The Elder Scrolls 6? - mit Mháire Stritter

Indiana Jones, Hi-Fi Rush und Sea of Thieves könnten folgen

Bereits seit einigen Wochen gibt es teilweise handfeste Hinweise darauf, dass auch andere Xbox-Spiele wie Hi-Fi Rush und Sea of Thieves ebenfalls auf Sonys Konsole landen. Und es kommt noch dicker: Auch das frisch angekündigte Indiana Jones und der Große Kreis soll eines Tages auf der PlayStation 5 landen.

Intern soll die neue Microsoft-Strategie, mehr und mehr First-Party-Spiele auch für PlayStation 5 und Nintendo Switch zu veröffentlichen, jedoch nicht unumstritten sein.

Kein Wunder, schließlich wäre das seitens Microsoft ein harter Kurswechsel, nachdem man zuvor jahrelang versucht hat, neue Kunden mit exklusiven Spielen auf die Xbox zu locken. Vor dem Release von Starfield warb Sarah Bond, President of Xbox, auf einem Showcase noch groß mit der Plattform-Exklusivität.

Hi-Fi Rush soll sogar bereits im ersten Quartal 2024 für PS5 erscheinen.

Spiele-Exklusivität ist und bleibt zudem im Konsolenbereich noch immer das Mittel der Wahl, um die User auf eine Plattform zu locken und auf Dauer daran zu binden. Nintendo ist hier das berühmteste Beispiel, schließlich findet man Mario und Co. mit wenigen Ausnahmen ausschließlich auf den hauseigenen Geräten.

Auch Sony ist bekannt dafür, die hauseigenen Marken wie Horizon, God of War, The Last of Us und Gran Turismo als wichtigstes Zugpferd für den Erfolg der PlayStation zu betrachten.

Dem XboxEra-Bericht zufolge soll Microsoft in Zukunft aber aus finanziellen Gründen eine andere Richtung einschlagen, um die Spiele so oft wie möglich verkaufen zu können.