Neue Führung bei Blizzard: Nach Microsoft-Kahlschlag übernimmt jetzt die frühere CoD-Chefin

Wie wird Blizzards Zukunft aussehen? Nach massiven Entlassungen und einem Diablo 4, das schwächelt, kommen auf die neue Präsidentin Johanna Faries interessante Zeiten zu. Ein Foto von ihr zeigt euch der unten verlinkte Post.

Die vergangenen Wochen waren alles andere als ruhig für Blizzard. Derweil die Entlassung von fast 2.000 Festangestellten, die Gemüter erregte, wurden im Hintergrund wohl letzte Details spruchreif festgezurrt und nun ist es raus: Die Nachfolgerin des ebenfalls entlassenen Mike Ybarra als Blizzard-Präsidentin wird Johanna Faries.

Wir erklären euch, wer dort in Zukunft unter anderem entscheidenden Einfluss auf Warcraft, Diablo, Overwatch und Starcraft haben wird.

Von der NFL über Call of Duty zu Blizzard

Wer ist Johanna Faries? Sie ist neu bei Blizzard, aber ein altbekanntes Gesicht in der Führungsriege bei Activision. Denn hier war sie zuletzt als sogenannte General Managerin bei Call of Duty unter anderem für den Bereich E-Sports zuständig. Und davor war sie 12 Jahre lang bei der amerikanischen NFL (National Football League) für die Marketing-Strategie verantwortlich.

Und hierbei blieb sie keinesfalls unbemerkt. So erhielt sie laut ihrem Link In-Profil zum Beispiel im Jahr 2020 von der Sports Illustrated den Preis als mächtigste Frau im Sport des Jahres verliehen.

Ihr Brief an alle Mitarbeiter bei Blizzard

Im gleichen Zuge mit der Verkündigung ihrer Amtsübernahme zum 5. Februar 2024 gingen auch Tausende identische E-Mails raus, denn alle (noch immer) bei Blizzard-Angestellten haben eine Nachricht von Johanna Faries erhalten.

Diese leitet unter anderem damit ein:

Den Verlust talentierter Teammitglieder in den letzten Tagen und gleichzeitig die Aufregung über die neuen Aufgaben lassen sich schwer in Einklang bringen.

In dieser steht abseits von weiteren, erwartbaren Inhalten, die verständlicherweise in jede Antrittsnachricht dieser Art gehören, aber auch Aussagen, die sich gezielt mit der Zukunft von Blizzard beschäftigen. Zudem stellt sie klar, genau zu wissen, dass Blizzard nicht mit Activision identisch sei:

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Art, mit der Call of Duty jeden Tag antritt, um den Spielern etwas zu liefern, sich oft von dem unterscheidet, was die fantastischen Spiele von Blizzard tun: Jedes bietet unterschiedliche Gameplay-Erfahrungen, Gemeinschaften, die das Spiel unterstützen und unterschiedliche Modelle des Erfolgs. Ich habe das mit dem Führungs-Team von Blizzard besprochen und beginne diese Rolle mit dem Feingefühl für diese Dynamiken und einem tiefen Respekt für Blizzard.

Persönliche Details aus der E-Mail: Zum Ende verrät sie einige Einzelheiten aus ihrem Leben, diese lauten:

Mutter zweier Söhne

Tägliche Yoga-Übungen

Sie betet jeden Tag

Videospiele sind ein großes Hobby

