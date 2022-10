Xbox Game Pass für PC: Alle neuen Spiele im Oktober 2022

Wie gewohnt wechselt der Xbox Game Pass für PC im Oktober 2022 seine Spiele durch. So kommen mal wieder neue Titel ins Abo, während einige das Angebot verlassen. Diesen Monat gibt's neues Futter für Action-, Survival- und Strategie-Fans. Und es wird mittelalterlich!

Noch ist die Liste für den Oktober nicht vollständig, da Microsoft üblicherweise erst Mitte des Monats weitere neue Spiele für den PC Game Pass bekannt gibt. Wir werden diese Liste dann aktualisieren.

Aber nun genug gequatscht, hier kommen die neuen Spiele im Oktober 2022. Wir fangen direkt mit zwei Mittelalter-Highlights an!

Highlights im PC Game Pass

Medieval Dynasty

Genre: Aufbau-Survivalspiel | Entwickler: Render Cube | Release: 23. September 2021 | Im Game Pass ab: 6. Oktober 2022

Ein Survival- und Aufbauspiel im Mittelalter, dazu noch aus der Ego-Perspektive? Medieval Dynasty kombiniert Genres auf unverbrauchte Weise. Ziel ist nicht bloß das nackte Überleben, sondern vor allem ein Dorf aufzubauen und Nachkommen in die Welt zu setzen.

Ihr fangt mit nichts als Lumpen am Leib und gähnend leeren Taschen an, müsst erste Ressourcen sammeln und eigenhändig ein paar Häuser zusammenschustern. Jetzt gewinnt ihr NPC-Bewohner für euer Dorf. Die sind wichtig, denn sie üben Berufe aus, schaffen mehr Baumaterial für euch heran und kümmern sich um die Versorgung.

So baut ihr nach und nach ein immer größeres Dorf auf. Das lockt auch Banditen an, mit denen ihr euch herumschlagen müsst, um das Wohlergehen aller Bewohner zu verteidigen.

Und ganz wichtig: Ihr müsst potenzielle Partner umgarnen, heiraten und Kinder in die Welt setzen, damit eure Dynastie auch nach dem Tod eurer Spielfigur weiterlebt. Denn nur dann dürft ihr aus der Perspektive eures Kindes das Abenteuer fortsetzen.

Chivalry 2

Genre: Multiplayer-Kampfspiel | Entwickler: Torn Banner Studios | Release: 8. Juni 2021 | Im Game Pass ab: 4. Oktober 2022

Falls feingeistige Kulturfreuden nicht euer Ding sind, könnt ihr Chivalry 2 spielen. Da gibt's einfach nur mächtig auf die Mütze! Ihr messt euch als gepanzerte Ritter oder leichte Bodenschützen in großen Team-Matches mit anderen Spielern. Von mittelalterlichen Schwertern über Kriegshämmer bis hin zu stationären Ballisten ist alles Denkbare vertreten.

Jede Map hat vordefinierte Aufgaben. Beispielsweise müssen die Angreifer eine Burg mit großen Belagerungstürmen stürmen, während die Verteidiger versuchen, die Burgmauern zu halten. Aber Vorsicht: Die Schlachten werden wirklich sehr blutig. Also falls euch das eher abschreckt, solltet ihr von Chivalry 2 Abstand nehmen.

Ganz ernst nimmt sich die Klopperei nicht: Beispielweise könnt ihr brennende Hühner als Wurfgeschosse verwenden und eure Spielfigur allerlei humorige Schlachtrufe brüllen lassen. Falls derber Humor euren Geschmack trifft, könnte das Spiel einen Blick wert sein.

Oktober 2022: Weitere neue Spiele im PC Game Pass

Ab 6. Oktober:

Ab 11. Oktober:

Ab 13. Oktober:

Ab 14. Oktober:

Ab 18. Oktober:

Diese Spiele verlassen das Abo bald

Ihr wollt noch ein bestimmtes Spiel im PC Game Pass zocken? Werft ein Auge auf die Liste der bald aussortierten Titel, ob ihr bald damit loslegen müsst. Die folgenden Spiele verlassen den Game Pass am 15. Oktober 2022.

Was haltet ihr von den Neuerungen im Game Pass? Krault euch der Oktober 2022 an den richtigen Stellen oder juckt es euch weiterhin nach einem bestimmten Spiel in den Fingern? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!