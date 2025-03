Xbox und PC Game Pass im Überblick: Im April 2025 kehrt eine echte Strategie-Legende mit WW2-Setting zurück

Der April 2025 wird mit dem Game Pass ein Fest für Rollenspiel- und Strategie-Fans.

Beim Xbox und PC Game Pass herrscht jeden Monat ein Kommen und Gehen. Im April 2025 könnt ihr euch über ein echtes Strategie-Highlight sowie ein stilsicheres Soulslike freuen. Allerdings werden wie gewohnt auch einige Titel wieder aus dem Angebot herausfliegen.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Im Laufe des Monats werden noch weitere Zu- und Abgänge bekannt gegeben. Sobald das der Fall ist, werden wir es hier im Artikel aktualisieren. Wiederkommen lohnt sich also.

Highlight - Commandos: Origins

Genre: Echtzeitstrategie/Echtzeittaktik

Echtzeitstrategie/Echtzeittaktik Plattformen : PC, Konsole und Cloud

: PC, Konsole und Cloud Release: 9. April 2025

Commandos: Origins führt euch zu den Ursprüngen des Echtzeit-Taktik-Genres und erzählt die Anfangsgeschichte von Jack O'Hara und seiner berühmten Spezialeinheit. Als Truppe bestehend aus Green Beret, dem Pionier, dem Scharfschützen, dem Fahrer, dem Marine und dem Spion erledigt ihr hochriskante Missionen auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs.

Eines haben alle eure Aufträge gemeinsam: Sie erfordern höchstes taktisches Denkvermögen. Denn nur mit durchdachten Plänen, geschickt gezielten Angriffen und perfekt manövrierten Stealth-Aktionen endet ihr nicht als einfaches Kanonenfutter.

Commandos: Origins erscheint am 9. April 2025 für PC, Konsole und Cloud.

Alle weiteren Neuzugänge mit Ultimate und PC

8. April

South of Midnight (Genre: Fantasy-Soulslike mit Stop-Motion-Animationen | PC, Konsole und Cloud)

9. April

Descenders Next (Genre: Extremsport-Simulation für Board-Enthusiasten | PC und Konsole)

10. April

Blue Prince (Genre: Zeichentrick-Rätselabenteuer mit wechselnden Zimmern und Räumen | Konsole)

17. April

Tempopo (Genre: Buntes Musik-Rätselspiel in einer psychedelischen Soundlandschaft im Himmel | Konsole)

24. April

Clair Obscur: Expedition 33 (Genre: Fantasy-Rollenspiel mit einem Mix aus rundenbasierten Kämpfen und Echtzeitstrategie | PC und Xbox Series X/S)

29. April

Towerborne (Genre: Koop-Action-Rollenspiel mit haufenweise Loot und Monstern | PC, Xbox Series X/S und Cloud)

Diese Spiele verlassen den Game Pass im April 2025

Noch ist nicht bekannt, welche Spiele den Game Pass im April 2025 verlassen werden. Sobald sich das ändert, werden wir es in diesem Artikel ergänzen.

