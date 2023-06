Xbox und Game Pass werden teurer, aber PC-Spieler haben Glück

Sowohl für den Game Pass, als auch Microsofts Spielekonsole müsst ihr in Zukunft mehr bezahlen.

Ob Butter, Benzin oder Videospiele: Alles wird irgendwann teurer. Nun müssen sich Xbox-Spieler auf höhere Preise einstellen, denn Microsoft macht sowohl die Xbox als auch den Game Pass teurer. Aber immerhin können PC-Spielerinnen und -Spieler vorerst aufatmen.

Neue Preise ab August

Die angekündigten Preisänderungen werden nicht sofort wirksam: Erst ab dem 1. August müsst ihr beim Kauf einer Konsole mehr Geld hinblättern. Falls ihr die Anschaffung einer Xbox Series X erwägt, solltet ihr euch also beeilen.

Für Game-Pass-Kunden gelten dagegen andere Regeln. Neukunden müssen bereits ab dem 6. Juli den höheren Preis zahlen, existierende Abos werden dagegen erst ab dem 13. September teurer. Falls ihr einen Code für ein ganzes Jahr besitzt, betrifft euch die Preiserhöhung erst beim Erneuern des Abonnements. Hier sind alle Preisänderungen in der Übersicht:

Xbox Series X - Neuer Preis: 550 Euro (bisher 500 Euro)

- Neuer Preis: (bisher 500 Euro) Game Pass für Konsolen - Neuer Preis: 11 Euro (bisher 10 Euro) pro Monat

- Neuer Preis: (bisher 10 Euro) pro Monat Game Pass Ultimate für Konsolen - Neuer Preis: 15 Euro (bisher 13 Euro) pro Monat

Wie der Liste zu entnehmen ist, bleibt die Xbox Series S von der Preiserhöhung verschont und kostet weiterhin 300 Euro. Außerdem dürfen sich auch PC-Spielerinnen und -Spieler freuen, denn für sie kostet der Game Pass weiterhin 10 Euro pro Monat.

Die Preiserhöhungen kommen natürlich nicht überall gut an. Wie eine Umfrage von GamesWirtschaft auf Twitter zeigt, bleibt ein akzeptables Preis-Leistungs-Verhältnis für viele dennoch gewahrt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Was ist der Grund?

In einer Stellungnahme gegenüber The Verge gibt Kari Perez von Xbox folgende Begründung für die Preiserhöhungen an:

Wir haben unsere Preise für Konsolen viele Jahre lang gehalten, und passen die Preise nun an, um die kompetitiven Bedingungen in jedem Markt zu reflektieren.

Konkreter wird Perez nicht, möglicherweise spielt er mit seiner Aussage aber auf die im letzten Sommer in Kraft getretenen Preiserhöhungen bei Sony an: Die PS5 kostet seitdem ebenfalls 550, statt wie zuvor 500 Euro.

Mit dem immer noch ausstehenden Abschluss der Blizzard-Übernahme sollen die Preiserhöhungen bei Xbox allerdings ausdrücklich nichts zu tun haben. Perez betont, dass es keine Verbindung gebe, und man sich nur an die lokalen Marktbedinungen anpasse.

Was haltet ihr von den angekündigten Preiserhöhungen bei Xbox und Game Pass? Sind sie eurer Meinung nach noch moderat, oder für euch sogar ein Grund, auf den Game Pass oder einen Konsolenkauf zu verzichten? Oder spielt ihr ohnehin nur auf dem PC und seid gar nicht davon betroffen? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!