Der YouTube-Kanal Firerama leiht sich unter anderem Undertales Sans, um euch die Regeln der Spiele zu erklären.

Man kennt's. Die Spielbibliotheken von Steam, GOG und Co sind zum Bersten voll mit erstklassigen und nicht ganz so erstklassigen Titeln, und trotzdem haben wir ständig das Gefühl, nichts zum Spielen zu haben.

Manchmal ist es schwer, sich auf neue, große Spielwelten oder herausforderndes Gameplay einzulassen. Hin und wieder sehnt man sich nach kurzweiligem Spaß, um eine lange Zugfahrt zu überbrücken, die Mittagspause interessanter zu machen oder einfach kurz den Kopf abzuschalten.

Spiele, wie Tiny Glade können das bieten, benötigen allerdings einen Download und einen PC.

1:16 Die Burgbau-Simulation Tiny Glade wirkt wie die perfekte Entspannung für Mittlelater-Fans

Autoplay

YouTube-Videos zu schauen, ist ebenfalls eine Möglichkeit für leichte Unterhaltung. Aber was, wenn man die Videos nicht nur schauen, sondern auch spielen kann? Ein Kanal hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau das für seine Zuschauerinnen und Zuschauer bereitzustellen: Spielbare YouTube-Videos.

Untertitel machen dieses Video zu einem Survivalspiel mit Lasern

Der Kanal Firerama hat eine Reihe von Videos veröffentlicht, in denen typische YouTube-Features zweckentfremdet werden, um den Zuschauerinnen und Zuschauern Möglichkeiten zum Interagieren zu geben. In diesem Beispiel (das allerdings nur auf dem PC funktioniert) werden die Untertitel zur Spielfigur umfunktioniert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Diese steuert ihr per Drag and Drop so, dass sie nicht von den Lasern getroffen wird. Passiert das doch, müsst ihr selbst so fair sein, und nochmal von vorn beginnen, da es keine eingebaute Todes-Mechanik in dem Video gibt. Wem das zu leicht ist, kann das Video beispielsweise auf doppelte Geschwindigkeit stellen.

Mittlerweile hat der Kanal zahlreiche solcher Videos hochgeladen, die nicht nur Untertitel zu Spielmechaniken machen. In vielen der Spiele wird zum Beispiel das Vorspul-Feature per Tastendruck genutzt, mit dem ihr Kämpfe, wie die aus dem beliebten Undertale ausfechtet.

Diese könnt ihr besonders gut auf dem Smartphone spielen, was sie zu einem hervorragenden Zeitvertreib für die Mittagspause oder die Öffis macht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Es ist wirklich erstaunlich, was manche Menschen aus ganz simplen Features machen können, die eigentlich eine völlig andere Aufgabe haben. Seit mittlerweile sechs Monaten werden auf Firerama regelmäßig neue solcher experimentellen Videos hochgeladen, in einem könnt ihr sogar Schach spielen. Zwar nur gegen euch selbst, aber hey, manchmal sind wir selbst unsere größte Herausforderung!

Habt ihr die Spiele ausprobiert? Was haltet ihr davon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!