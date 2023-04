Große YouTuber probieren nahezu unbekanntes Spiel: »Bester Shooter seit Jahren!«

Out of Action soll enorm viel Potenzial haben - bisher kennt das Spiel aber kaum jemand.

Ein Max Payne-Multiplayer in First Person. So hat der YouTuber jackfrags das Spiel Out of Action beschrieben. Der Shooter ist zwar noch nicht erschienen, aber er durfte bereits eine frühe Version testen – und war hellauf begeistert.

Was steckt in Out of Action drin?

Das kommende Spiel wird seit knapp drei Jahren von einer einzigen Person entwickelt. Im Kern ist Out of Action ein klassischer Multiplayer-Shooter – Ziel ist es, die Gegner über den Haufen zu schießen. Auch das Map-Design schreit aktuell nicht nach besonders viel Innovation. Aber das flotte Gameplay scheint zu überzeugen. Euch erwarten:

Verschiedene Schusswaffen, von AK’s bis hin zu Raketenwerfer, die ausführlich angepasst werden können

Seitwärtssprünge während des Feuergefechts, ganz im Max-Payne-Stil

Unterschiedliche Fähigkeiten wie Slow Motion oder Unsichtbarkeit

Nahkämpfe, mit dem Katana können sogar feindliche Projektile umgelenkt werden

Aber auch das Sounddesign wird gelobt, die Schusswaffen klingen und fühlen sich laut jackfrags genial an. Aber auch von anderer Seite kommt beeindruckendes Lob: Der YouTuber Tomographic durfte auch schon als einer von wenigen in Out of Action reinspielen und kürt es in seiner Überschrift sogar als den besten First-Person-Shooter, den er seit Jahren gespielt hat:

Dabei ist Out of Action noch nicht erschienen, nicht einmal als Early-Access-Version. Einen geplanten Release gibt es auch noch nicht, hier wird sich also vermutlich auch noch einiges entwickeln, bis es auf den Markt kommt. Ihr könnt den Shooter aber bereits auf eure Wunschliste auf Steam packen, damit ihr auf dem Laufenden bleibt.

Was ist euer erster Eindruck von Out of Action? Sieht das für euch nach einer Shooter-Hoffnung aus oder lässt euch das Spiel aufgrund der grauen Korridore noch kalt? Auf welche kommende First-Person-Schießerei setzt ihr eure Hoffnung oder seid ihr mit der neuen CoD-Season bereits bedient? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!