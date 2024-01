»Das Spiel ist unglaublich«: Experten feiern neuen Shooter schon vor Release, bei Steam könnt ihr ihn gratis testen

Out of Action begeistert Shooter-Experten, jetzt könnt ihr euch endlich selbst ein Bild machen.

Wenn ein Spiel schon vor dem Release für begeisterte Reaktionen auf Social Media sorgt, handelt es sich oftmals um groß beworbene AAA-Produktionen, die einen Hype-Train mit vielen Fans in Gang setzen.

Out of Action wird aber von nur einer Person entwickelt. Trotzdem wird der Shooter regelrecht für sein geradliniges FPS-Gameplay gefeiert. Die gute Nachricht: Ab sofort könnt ihr selbst ausprobieren, ob die Lobeshymnen gerechtfertigt sind - mit der kostenlosen Demo auf Steam.

Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt!

Mit den Worten aus der Zwischenüberschrift wendet sich der Entwickler Doku an die interessierten Shooter-Fans. Er selbst drückt aber auch etwas auf die Euphorie-Bremse, wenn er darauf hinweist: Rechnet mit Problemen, haltet eure Erwartungshaltung realistisch.

Demgegenüber stehen begeisterte Reaktionen wie die des Streamers Bigfry, der in frenetischen Jubel ausbricht, wenn er über Out of Action schreibt:

Das Spiel ist einfach unglaublich und für einen Solo-Entwickler ist es eine Leistung, die im FPS-Bereich fast unerreicht ist!

Was so toll an Out of Action sein soll? Schon im Frühjahr 2023 waren erste Playtester ganz aus dem Häuschen wegen Out of Action. Als Inspiration deinen dem Solo-Entwickler Ghost in the Shell, Akira, Action-Half-Life und Blacklight Retribution. Aber schaut euch einfach mal den Gameplay-Trailer an:

1:55 Out of Action: Der ultraschnelle Shooter feiert seine Steam-Demo mit neuem Trailer

Was zeichnet Out of Action aus? Neben dem rasanten Movement soll eine spezielle Bullet Time für coole Effekte im Multiplayer sorgen. Cyberpunk-Implantate sorgen für taktische Tiefe und schalten z.B. Hacking, Unsichtbarkeit und zielsuchende Kugeln frei. Es sind Solo-, Team- und klassische MP-Modi vorgesehen. Dedizierte Community-Server sollen zum Release möglich sein.

Ein wichtiger Hinweis: Der vom Entwickler als dunkle 90er-Jahre-Anime-Ästhetik beschriebene Look setzt auf eine sehr explizite Gewaltdarstellung inklusive des Abtrennens von Körperteilen. Wenn ihr Probleme mit solchen Inhalten habt, solltet ihr einen Bogen um das Spiel machen.

Demo nur gegen Bots

Wenn es euch nach dem Anschauen des Gameplay-Videos im Zeigefinger eurer Maus-Hand juckt, könnt ihr euch die Demo auf Steam über den obigen Link am Artikelanfang herunterladen.

Eine wichtige Einschränkung hat die Demo: Ihr könnt den Multiplayer-Modus noch nicht testen. Derzeit steht euch nur das Zocken gegen Bots zur Verfügung. Aber so findet ihr wenigstens heraus, ob die Bot-KI etwas taugt.

Der finale Release von Out of Action ist derzeit für das vierte Quartal 2024 vorgesehen.

