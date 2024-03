Nach 5 Jahren keimt plötzlich Hoffnung für die Rückkehr einer meiner liebsten Zombie-Serien auf

Mehr Z-Nation? Ja, bitte! Bildquelle: Syfy

Z-Nation lässt sich guten Gewissens als trashige Alternative zu The Walking Dead bezeichnen. Die Zombie-Serie des berüchtigten Trash-Studios The Asylum kann auf stolze fünf Staffeln und 68 Episoden zurückblicken, 2018 wurde sie vom US-Sender Syfy aber plötzlich eingestellt.

Gerade für Fans von Z-Nation ein Jammer, denn die Geschichte konnte damit nie beendet werden - zumindest bis jetzt.

Doch eine 6. Staffel für Z-Natiion?

Denn bei X (ehemals Twitter) teast The Asylum nun eine Ankündigung zu Z-Nation mit den vielversprechenden Worten Sorry, Leute. Wir haben ein kurzes Päuschen eingelegt, aber wo wir jetzt zurück sind … an.

Was genau dahintersteckt, ist aktuell nicht bekannt. Natürlich keimt damit die Hoffnung auf, dass Asylum ein neues Zuhause und damit ein Comeback für Z-Nation sichern konnte - immerhin handelt es sich um eine große Ankündigung. Vielleicht kehrt Z-Nation mit einer 6. Staffel oder einem Film zurück, der die Geschichte endlich abschließen könnte.

Vali Aschenbrenner Über den Autor: Vali mag schnelle Zombies und langsame Zombies, dumme Zombies und schlaue Zombies, frische und längst vergammelte Zombies. Zombies in Film und TV, Zombies in Buch und Comics, Pixel- und hochauflösende Zombies. Zombies aus dem All und Zombies aus dem Labor. Zombies von unter der Erde und Zombies mitten unter uns. Zombies werden für Vali einfach nicht langweilig. Müsste er sich für einen Weltuntergang entscheiden, dann die Zombie-Apokalypse.

Was ihr sonst zu Z-Nation wissen solltet

Falls ihr euch fragt, worum es in Z-Nation überhaupt geht: Bei der grundlegenden Prämisse verkünstelt sich die TV-Serie nicht. Die Handlung dreht sich um eine Gruppe Überlebender, die inmitten der Zombie-Apokalypse versuchen, ihre Hoffnung auf ein Heilmittel durch die Überreste der USA zu transportieren.

Dabei kommt Z-Nation aber mit seinem ganz eigenen Charme, einigen kreativen Ideen und einer ordentlichen Prise schwarzen Humor daher. Einen konkreten Eindruck davon verschafft euch der offizielle Trailer.

Seid aber gewarnt: Hier wartet euch keine AAA-Produktion mit Millionen-Budget und das sieht man natürlich. Auch der Humor und Wahnsinn der späteren Staffeln kommt dabei definitiv zu kurz.

2:01 Z-Nation: Offizieller Trailer zur trashigen Zombie-Serie von The Asylum

Die Trash-Produktion fliegt bei vielen komplett unter dem Radar (bei Rotten Tomatoes gibt es zum Beispiel nicht mal einen Kritiker-Durchschnitt und bei Metacritic nur elf Reviews), konnte aber eine treue Fangemeinde für sich begeistern (zu der ich mich guten Gewissens ebenfalls zähle).

Dass sich nun ein mögliches Comeback von Z-Nation und damit ein Wiedersehen mit Charakteren wie Warren (Kellita Smith), Murphy (Keith Allan), 10K (Nat Zang und Citizen Z (DJ Qualls) anbahnt, könnte mich kaum glücklicher stimmen.

Vor allem, da ich erst vor Kurzem meine Hoffnung auf eine Fortsetzung von Black Summer begraben musste: Meiner liebsten Zombie-Serie bei Netflix, die sich tatsächlich im selben Universum wie Z-Nation abspielt und nach nur zwei Staffeln ebenfalls abgesägt wurde. Ein Jammer!

Wo ihr Z-Nation schauen könnt? In Deutschland läuft die Zombie-Serie bei Netflix, Amazon Prime Video und AppleTV im Abo.

