The Legend of Zelda als Kinofilm soll schon bald Wirklichkeit werden

Nach dem Erfolg von Super Mario Bros. soll schon bald das zweite große Nintendo-Franchise auf der Leinwand landen.

Der Super Mario Bros. Film hat inzwischen über eine Milliarde US-Dollar weltweit eingespielt und ist damit der erfolgreichste Film aller Zeiten, der auf einem Videospiel basiert. Außerdem hat er sich in der ewigen Rangliste der erfolgreichsten Animationsfilme bereits an Schwergewichten wie Frozen oder Minions vorbeigekämpft.

Nintendo soll bereits den nächsten Hit planen. Denn der japanische Spielekonzern hat so viele erfolgreiche IPs in der Schublade, dass sich ein eigenes filmisches Universum anbietet. Geht es nach einem Insider, soll das nächste Gaming-Schwergewicht bereits den Gang nach Hollywood planen.

And the Oscar goes to...Link?

The Legend of Zelda als abendfüllender Kinofilm? Laut dem als sehr gut vernetzt geltenden Hollywood-Insider Jeff Sneider plant das Filmstudio Universal Pictures einen Streifen rund um die Welt von Hyrule und deren Bewohner, allen voran natürlich den heroischen Recken Link.

In der neuen Ausgabe des Podcasts The Hot Mic sagt Sneider, dass Universal derzeit den nächsten großen Deal mit Nintendo abschließe. The Legend of Zelda werde das nächste Illumination-Franchise sein. Wir erinnern uns: Illumination hat auch bereits den Super Mario Bros. Film verantwortet.

Passt der Stil als Animationsfilm zu The Legend of Zelda? Die Antwort auf diese Frage dürfte bei Fans unterschiedlich ausfallen.

Die Wahl des Studios verrät uns bereits ein wichtiges Detail: The Legend of Zelda würde demnach ebenfalls ein 3D-Animationsfilm werden und wohl im ähnlichen Look wie der Mario-Streifen umgesetzt werden.

Wie Fans auf diesen Stil reagieren würden, lässt sich schwer einschätzen. Während viele den gewohnten Illumination-Stil mögen dürften, gibt es auch seit jeher Stimmen, die sich eine Verfilmung als hochwertig produzierter Anime wünschen, ähnlich wie die Filme von Studio Ghibli.

Letzten Endes hilft nur Abwarten: Selbst wenn die Informationen von Jeff Sneider stimmen sollten, dürfte es noch ziemlich lange dauern, bis wir erste Bilder von einem The-Legend-of-Zelda-Film zu sehen bekommen.

Wir bauen auf euch, um ein erstes Stimmungsbild rund um einen potenziellen Kinofilm zu The Legend of Zelda zu erhalten: Wie würde euch ein Streifen rund um Zelda, Link, Epona und natürlich Tingle gefallen? Hättet ihr ein Problem damit, wenn es sich um einen Animationsfilm handelt oder würdet ihr diesen Stil gar begrüßen? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!