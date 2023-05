Zelda: Tears of the Kingdom - Überragende User-Wertungen lassen Review-Bombing keine Chance

Von 5.6 auf 8.5: Die User-Reviews zu Zelda: Tears of the Kingdom bei Metacritic haben eine erstaunliche Wandlung vollzogen.

Wer befürchtet hat, dass auch das neue The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ein Opfer von Review-Bombing bei Metacritic werden könnte, darf aufatmen: Nach schwachem Beginn hat sich der User Score bei der großen Testplattform inzwischen den Rekordwertungen der Presse angenähert.

Unter den mittlerweile 871 Spieler-Reviews finden sich zum Zeitpunkt dieser News auch 111 negative Meinungsbeiträge, die vor allem die Framerate von 30 FPS, das teilweise Recycling der Oberwelt von Zelda: Breath of the Wild und die in den Augen mancher Kommentatoren schwache Grafik bemängeln. Weil zu Beginn vor allem solche negative Testwertungen auftauchten und den Durchschnitt auf 5,6 Punkte von möglichen 10 drückten, vermutete so manch einer schon ein gezieltes Review-Bombing:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Doch im Anschluss meldete sich immer mehr Spieler mit positiven Reviews zu Tears of the Kingdom, sodass der Durchschnitt am Sonntagmorgen inzwischen bei 8,5 liegt. Damit ist es aber immer noch ein gutes Stück zu den grandiosen 96 von 100 Punkten, mit denen die internationale Presse laut der Metacritic-Formel das neue The Legend of Zelda für Nintendo Switch abfeiert.

Auch wir bei GameStar waren im Test von Tears of the Kingdom begeistert. Unserer Meinung nach setzt das Action-Adventure wieder einmal neue Maßstäbe im Open-World-Genre. Was den Metacritic-Schnitt anbelangt, scheint der positive Teil der Community inzwischen den Sieg davonzutragen.

Zum Phänomen des Review Bombings haben wir in der Vergangenheit bereits anhand des Beispiels The Last of Us: Part 2 über die Sinnhaftigkeit von Metacritics User-Reviews diskutiert:

PLUS 22:23 Funktioniert Review-Bombing auf Steam und Metacritic?

Immer wieder versuchen Störenfriede nämlich, den User Score von Spielen mit absurd niedrigen Wertungen und feindseeligen Texten ins Bodenlose zu ziehen. Manchmal stecken dahinter Absprachen und Aufregung über »politische« Themen, manchmal ein berechtigter Shitstorm über den technischen Zustand eines Spiels oder die Preispolitik des Herstellers.

Wie haltet ihr es mit den User-Reviews? Ist der Wertungsschnitt auf Metacritic oder Steam für euch relevant beim Spielekauf? Schreibt es uns in den Kommentaren!