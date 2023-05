Zelda: Tears of the Kingdom stellt im internationalen Wertungsspiegel neuen Rekord auf

Bei den Wertungen für The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom schwebt Link auf Wolkeninsel 7!

Sechs lange Jahre mussten Fans auf The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom warten. Hat es sich wenigstens gelohnt? Wenn man sich die internationalen Kritikerstimmen und Wertungen anschaut, kommt ein klares Ja! als Antwort heraus.

Was sagt unser Test? Auch wir haben die 100-Stunden-Marke bereits geknackt und sind zu einem Fazit gelangt, das klarer nicht ausfallen könnte:

Großer Test Nintendo schafft mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom das eigentlich Unmögliche von Sören Diedrich

Aber lasst uns auch die anderen Meinungen genauer beleuchten. Immerhin gibt es nicht viele Spielereihen, die weltweit ein solch gewaltiges Medienecho hervorrufen wie The Legend of Zelda. Stimmen gibt es deshalb genug, sowohl lobende als auch kritische. Keine Sorge: Wir schauen uns beide Enden des Spektrums an!

Neuer Rekord auf OpenCritic

Zum Entstehungszeitpunkt dieses Artikels ist das Gesamtbild glasklar: Mit einem Metascore von 96 rangiert Tears of the Kingdom auf Metacritic weit oben in der Liste der am besten bewerteten Spiele, muss sich aber zahlreichen anderen Titeln - auch dem Vorgänger Breath of the Wild - geschlagen geben.

Auf OpenCritic erklimmt Tears of the Kingdom aber die Spitzenposition und rangiert dort somit auf Platz 1 mit einer Durchschnittswertung von 97 Punkten - gleichauf mit Super Mario Odyssey, sei der Vollständigkeit halber erwähnt.

16:42 Tears of the Kingdom setzt neue Maßstäbe für Zelda und Open Worlds allgemein

Das sagen die internationalen Tests

Bei diesen Wertungen bekommt man ja glatt Höhenangst! Aber ein Stimmungsbild wäre nicht vollständig, wenn man nicht auch die negativen Meinungen zu Wort kommen lässt. Deshalb widmen wir uns im Folgenden noch einigen besonders positiven aber auch einigen kritischen Aussagen im Detail.

Tom Marks von IGN fasst seine Meinung zu Tears of the Kingdom kurz und bündig zusammen. Für ihn handelt es sich bei dem Titel um ein absolutes Meisterwerk, das sogar den Vorgänger übertrumpft:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist ein unfassbarer Nachfolger, der eine Welt erweitert, die sich bereits über alle Erwartungen hinaus voll anfühlte, und die Messlatte noch höher in die Höhe legt.

In ein ähnliches Horn bläst Jordan Middler von VCG. Seiner Ansicht nach bessert TotK an genau den richtigen Stellen nach:

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom interpretiert Breath of the Wild zum Besseren neu. Anstatt alle Wehwehchen und Schmerzen dieses Spiels zu beseitigen, schließt es den Kreis, indem es Gameplay-basierte Lösungen für Ärgernisse hinzufügt und Sie dazu ermutigt, Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Mit Sicherheit eines der besten Spiele für Nintendo Switch.

Ein Blick zu unseren deutschen Kollegen schadet auch nie. Matthias Schmid von 4Players.de vergibt nur 85 Punkte, hebt vor allem das Bauen positiv hervor, moniert aber die altbekannte Spielwelt:

Spaßiges, umfangreiches Open-World-Abenteuer mit klugen Rätselklammern und viel Fokus auf Bauen plus Crafting - wer Breath of the Wild schon kennt, dem geht einiges an Entdeckerspaß verloren.

Die mit Abstand schlechteste Wertung kommt von Josh Brown, der in seinem Review auf Gfinity magere 60 Punkte vergibt. Sein Fazit liest sich dafür noch erstaunlich positiv. Offenbar stört ihn vor allem die auf den ersten Blick altbekannte Oberwelt von Hyrule:

Wenn Sie die offene Welt von Hyrule noch nicht betreten haben, ist Tears of the Kingdom die beste Möglichkeit, sie zu erleben, mit gerade genug Neuland, um die Dinge interessant zu halten. Aber wenn Sie schon mit der Veröffentlichung von 2017 nicht zufrieden waren, ist die Geschichte allein möglicherweise den zweiten Versuch nicht wert.

Auch wir haben abseits des Tests schon viel zu TotK geschrieben! Wenn ihr also nicht genug vom Spiel kriegen könnt, haben wir eine ganze Reihe an spannenden Lesetipps für euch parat:

Das Thema Tears of the Kingdom kocht derzeit im gesamten Internet auf höchster Stufe. Während die einen sich über die Spielspaß-Suppe freuen, winken die anderen angeödet ab und können den Hype darum überhaupt nicht nachvollziehen. Natürlich wird sich auch eure Meinung irgendwo in diesem Spektrum wiederfinden - schreibt uns eure Gedanken zu dem Spiel also gerne in die Kommentare!