Zelda: So könnt ihr in Tears of the Kingdom immer in Zeitlupe schießen

Mit der richtigen Kostruktion dürft ihr in Tears of the Kingdom jeden Pfeil im Zeitlupe verschießen.

Eine der größten Freuden von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom besteht bekanntlich darin, verschiedenste Konstruktionen zusammenzuschustern und die wildesten Objekte miteinander zu kombinieren. Eine dieser Kombinationen hilft euch dabei, im Kampf stets einen coolen Kopf wie Max Payne zu bewahren.

Wie der gute Max könnt ihr dann nämlich jederzeit eine Bullet Time aktivieren und auf diese Art in Zeitlupe Pfeile verschießen. Und Link muss dafür nicht einmal zum Säufer werden!

So aktiviert ihr immer Zeitlupe

Wenn ihr aus großer Höhe fallt und euren Bogen ausrüstet, aktiviert ihr damit einen Zeitlupen-Effekt. Link kann dann also etwas entspannter und mit meisterlicher Präzision seine Widersacher aufs Korn nehmen. Auf flachem Land ist das aber nicht möglich, da Link gar nicht hoch genug springen kann. Zumindest nicht ohne Hilfe!

Hier kommt euer Schild ins Spiel. Wenn ihr einen Schild mit den Zonai-Flügeln fusioniert, erhaltet ihr nicht nur einen stilvollen Schild, ihr könnt auch hoch genug springen, um jederzeit die Zeitlupe einzuschalten. Der Reddit-User Temprary_Process_37 zeigt, wie das dann aussieht:

Habt ihr also einmal einen Schild auf diese Art und Weise modifiziert, müsst ihr im Kampf nur noch die richtigen Tasten drücken um kurzzeitig die Zeit zu verlangsamen.

Drückt LZ, um das Schild zu heben.

Springt dann mit X in die Luft.

Drückt in der Luft A, um das Schild als Surfbrett zu benutzen.

Dann einfach nur noch RZ drücken um den Bogen abzufeuern.

Neben der stets verfügbaren Bullet Time, hat das Flügel-Schild auch noch ein paar weitere nützliche Vorteile. Wenn ihr auf dem Schild surft springt ihr etwa höher, was an sich schon praktisch sein kann. Außerdem blockiert der Flügel-Schild jede Form von elementaren Schaden. Ihr könnt damit also sowohl Feuer, als auch Elektro-Angriff abwehren.

Was haltet ihr von diesem kleinen Trick, mit dem sich einige Kämpfe hoffentlich etwas leichter gestalten? Wusstet ihr schon davon, dass Flügel diesen Effekt haben können oder wurdet ihr überrascht? Gibt es noch andere Kombinationen, die ihr gerne anwendet, von denen aber noch kaum jemand gehört hat? Schreibt uns immer in die Kommentare, wenn ihr etwas entdeckt!