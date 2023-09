Dieses neue Zombie-Survivalspiel kommt von den Machern eines gefeierten Steam-Hits 2023

In Nakwon: Last Paradise kämpft ihr in Seoul ums Überleben.

Der Indie-Entwickler Mintrocket legte mit Dave the Diver dieses Jahr einen echten Steam-Hit hin. Im nächsten Projekt des koreanischen Studios wird alles anders: Statt entspanntem Gameplay, buntem Pixel-Look und schrägem Humor gibt's Zombieapokalypse und den Kampf ums nackte Überleben.

Vom Restaurantbesitzer zum Überlebenskämpfer

Nakwon: Last Paradise ist der Name des neuen Spiels von Mintrocket. Paradiesisch geht es in dem Zombie-Survivalspiel aber eher nicht zu. Als Überlebender der Apokalypse versucht ihr in Seoul über die Runden zu kommen.

Im Stil von Extraction-Shootern wie Escape from Tarkov verlasst ihr die sichere Zone in Seoul, um nach Ressourcen zu suchen, um mit diesen wieder von der Karte zu entkommen. Es gibt bereits einen ersten Trailer zu Nakwon: Last Paradise:

1:07 Mintrocket, die Macher von Dave the Diver stellen ihr neues Spiel Nakwon: Last Paradise vor

Ihr seid alleine oder auch im Koop unterwegs und konkurriert dabei mit bis zu anderen 16 Spielern. Eine weitere Bedrohung sind natürlich die KI-Zombies, die übrigens unsterblich sind.

Ja, richtig gehört - unsterbliche Zombies. In Nakwon: Last Paradise sind Schusswaffen und Munition noch limitierter als in anderen Genrevertretern.

Ihr könnt die Zombies nur kurz außer Gefecht setzten und seid besser damit beraten, euch zu verstecken und Konfrontationen zu vermeiden. Seht ihr allerdings einen anderen Spieler, könnt ihr ihn beseitigen und dann bestehlen.

Mintrockets Mut zu Innovation haben wir in diesem Video bereits besprochen:

1:15:57 Sind Activision, EA & Co. unfähig zur Innovation?

In einem längeren Beitrag auf Steam erklärt Mintrocket, dass die Zombies sich tagsüber wie Jäger verhalten und nachts sogar schlafen. Sie reagieren allerdings auch dann noch auf Geräusche.

Aktuell befindet sich das Projekt nur in einer »Initial Phase« und es arbeiten nur wenige Entwickler daran. Allerdings ist noch im Jahr 2023 ein Pre-Alpha-Test geplant. Ein Release-Datum ist noch nicht bekannt.

Mintrocket macht nach dem entspannten Dave the Diver also eine ziemliche Kehrtwende und entwickelt als Nächstes ein knallhartes Zombie-Survivalspiel. Das Genre bietet aktuell jede Menge Auswahl, denkt ihr der Ansatz von Mintrocket wird sich durchsetzen können? Werden die Vorschusslorbeeren von Dave the Diver eine Rolle spielen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare.