Ein Baustein für die Zukunft von Hunt Showdown ist Wetter: »Es fügt eine neue Ebene hinzu«

Spurensuche im Schnee? Bisher ist das noch Wunschdenken für Hunt-Spieler. Die neue Engine macht aber Hoffnung!

Dass Hunt: Showdown im Jahr 2024 auf eine neue Version der CryEngine wechselt, ist bereits bekannt. Doch was genau bedeutet das für den Extraction-Shooter eigentlich genau?

Wir haben den Lead Game Designer Dennis Schwarz gefragt. Und er sagt: Wetter-Effekte spielen dabei eine wichtige Rolle!

Nicht nur ein Gimmick

Mit dem Inferno oder dem Blitzgewitter mussten wir uns einiges einfallen lassen, damit es technisch auch läuft und es war nicht gerade perfekt. Aber mit der neuen Version der CryEngine werden Spieler deutlich mehr in diese Richtung sehen. Wir bekommen mehr Freiheiten und Flexibilität was Wildcards angeht. Dennis Schwarz, Crytek.

Wildcards sind die Zufallsbedingungen auf den großen Open-World-Maps von Hunt. Mal spielt sich die Jagd auf groteske Monster (und andere Spieler-Teams) zum Beispiel in der Morgendämmerung ab, ein anderes Mal bei Nacht und bei der Inferno-Wildcard stehen gar Teile der Karte in Flammen.

Das ist nicht nur ein optisches Gimmick, sondern wirkt sich stark aufs Gameplay aus. So sieht das zum Beispiel aus:

1:26 Hunt Showdown steckt die ganze Map in Brand: So extrem wird das neue Event

Eine neue Dynamik

Dennis Schwarz sagt: »Es ist nicht nur eine andere Tageszeit, es fügt eine neue Dynamik ins Spiel ein. Bei starkem Regen hast du andere Sichtlinien, die Geräuschkulisse verändert sich. Du achtest auf andere Dinge. Man muss sich anpassen! Dadurch entstehen neue Hindernisse, aber auch neue Chancen.«

Im Schutz bestimmter Wetter-Effekte könne man einen Angriff auf ein besetztes Gebäude wagen, der vorher zu gefährlich gewesen wäre. Und die Brandherde des Infernos seien ein idealer Ort für Hinterhalte, so Schwarz. »Die Wildcards fügen dem Spiel einfach eine neue Ebene hinzu.«

Mehr Wildcard-Effekte

Für Crytek stellen Wildcards deshalb in Zukunft eine wichtige Säule für die Weiterentwicklung von Hunt dar. Um neue Optionen in der neuen CryEngine 5.11 vollumfänglich zu nutzen, werden aber auch Opfer auf dem NextGen-Altar gebracht: Ab voraussichtlich April 2024 wird Hunt auf PS4 und Xbox One nicht mehr unterstützt.

»Nach dem Engine-Upgrade werdet ihr deutlich mehr in Richtung Wildcard-Umwelteffekte sehen«, erklärt Dennis Schwarz. »Und wir werden sie viel schneller und einfacher implementieren können.« Zuletzt wurde mit Update 1.15 der Wetter-Effekt Aschenblüte hinzugefügt

Wie genau die neuen Wildcards aussehen werden, darüber schweigt Crytek noch. Fans spekulieren schon lange über die Möglichkeiten von Schnee oder Wüstensand in der Welt von Hunt. Handfeste Details wollen die Entwickler aber erst 2024 verraten.

Welche Wetter-Effekte würdet ihr euch für Hunt wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare!