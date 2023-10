Hunt plant für 2024 einige große Schritte - ein Engine-Update und eine neue Open World sind in Arbeit.

Nachdem Hunt Showdown im Sommer 2023 einen neuen Spieler-Höchststand verzeichnen konnte, schauen die Entwickler in die Zukunft. Und die hat es mächtig in sich!

Was genau steht für 2024 für den Ausnahme-Shooter auf dem Plan und wann kommt endlich die neue Map raus? Im Roadmap-Video verrät General Manager David Fifield endlich mehr.

Hier seine wichtigsten Eckpunkte in drei Minuten zusammengefasst:

Crytek wechselt Anfang 2024 für Hunt die Server-Struktur auf ein dezentralisiertes System. Fifield erklärt, man erhoffe sich dadurch weniger Verzögerungen und Schluckauf-Effekte im Spiel und den Menüs.

Vor allem Rubberbanding und Trades (also Situationen, in denen sich gleichzeitig zwei Spieler gegenseitig töten) sollen deutlich reduziert werden. Außerdem sind Updates dann ganz ohne Server-Downtime möglich.

Neue Map

Im Frühjahr 2024 erscheint eine neue große Open-World-Map für Hunt. Sie ist damit die vierte Karte im Spiel und soll ein neues Biom darstellen – also mit andersartiger Vegetation und Geländebeschaffenheit daherkommen.

Das Setting ist bislang noch geheim, Details über die Map will Crytek Ende 2023 und Anfang 2024 verraten. Fest steht aber: Die Karte soll vor allem die Stärken der neuen CryEngine-Version demonstrieren!

2:04 In Hunt: Showdown wird es zum neuen Event wieder feurig und düster

Engine-Upgrade

Zeitgleich mit der neuen Map wird Hunt auf die CryEngine 5.11 wechseln. Dies wird ein einschneidender Schritt für den Shooter, der sich auf zahlreiche Grafik- und Gameplay-Mechaniken auswirkt. Fans vermuten, dass bessere Wetter-Effekte oder neues Terrain wie z.B. Schnee oder Wüstensand dazukommen könnten.

Außerdem werden Features wie DirectX 12, FSR 2.1.2 und HDR integriert. Auf PC erhöhen sich dadurch die Systemanforderungen. Ihr braucht dann für eine Auflösung von 1080p mindestens:

Intel-CPU 7. Generation 7700 oder Ryzen 5 2600 GTX 1650 Super oder AMD RX 5500 XT (4 GB VRAM)

NextGen-Umzug

Für die Konsolen bedeutet der Engine-Wechsel: Die Versionen für PS4 und Xbox One haben endgültig ausgedient!

Zeitgleich mit der neuen Map startet Hunt auf PlayStation 5 und Xbox Series-Konsolen und etwa ab April 2024 wird die alte Version abgeschaltet und ist dann nicht mehr spielbar.

Wer umsteigt, darf jedoch seinen Account mitsamt allen Freischaltungen, Skins und Fortschritt kostenlos auf die neue Konsole mitnehmen.

Interface-Upgrade

Laut David Fifield wird im Frühjahr 2024 die UI von Hunt generalüberholt, um die Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit zu steigern.

Sämtliche Bildschirmanzeigen des Spiels sollen betroffen sein. Vor allem das verschachtelte Menü ist seit Jahren ein großer Kritikpunkt von Fans.

Neues Prestige

Zum Jahreswechsel will Crytek das Prestige-System von Hunt umbauen. Gemeint ist damit der Reset beim Erreichen des Maximallevels. Um den erneuten Grind-Prozess angenehmer zu gestalten, werden beispielsweise bestimmte Waffenkategorien früher freigeschaltet.

Außerdem sind neue Prestige-Belohnungen als zusätzlicher Anreiz geplant – vor allem im Endgame-Bereich ab Prestige 100 und darüber. So will man offenbar für mehr Langzeitmotivation für Veteranen sorgen.

Weitere Eckpunkte:

Voice Chat wird angepasst und funktioniert auch wenn Spieler down sind

Die Anzahl an Hunter-Slots pro Account wird auf 75 erhöht

Traits werden überarbeitet und teilweise zusammengelegt

Matchmaking wird überarbeitet und MMR stabilisiert

2024 scheint Hunt also vor allem in Sachen Technik in die Großoffensive zu gehen und zugleich den Komfort verbessern zu wollen.

Was haltet ihr von den Plänen für Hunt Showdown? Seid ihr zufrieden mit der Roadmap oder seht ihr andere Baustellen, die Crytek dringend angehen muss? Schreibt uns eure Meinung und Anregungen gern in die Kommentare!