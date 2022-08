Die Zukunft von Battlefield: Neuer Chef stellt den Fans wichtige Grundsatzfragen

Wie wird das nächste Battlefield aussehen, und was wird aus 2042? Diese Fragen stellen sich nicht nur Fans, auch bei EA macht man sich natürlich Gedanken darüber, wie man die Reihe wieder zu altem Erfolg zurückführen kann. Als Mitglied der neuen Führungsriege wendet sich nun Marcus Lehto an die Fans und erhält einige interessante Antworten auf seine Fragen zu Spieldesign und mehr.

Was uns im nächsten Battlefield erwartet, ist übrigens teilweise schon durchgesickert. So ist inzwischen schon sehr sicher, dass es wieder eine Einzelspieler-Kampagne gibt, weitere Hinweise hat bereits ein YouTuber gefunden:

62 0 Mehr zum Thema Battlefield 7 mit ausgeklügelter Solo-Kampagne?

Was wünschen sich Fans?

Wer ist Marcus Lehto eigentlich? Falls ihr euch fragt, was Lehto bei Battlefield eigentlich macht und warum er für den Job ausgewählt wurde, habt ihr hier in aller Kürze eine Antwort: Bei Battlefield ist der Entwickler als Game Director für die übergreifende Story der Reihe zuständig. Marcus Lehto arbeitete zuvor 15 Jahre lang bei Bungie und gilt als Miterfinder von Halo.

Nach dem problematischen Launch von Battlefield 2042 wurde die Führungsriege der Shooter-Reihe ausgetauscht und wichtige Posten mit mehreren hochkarätigen Personalien besetzt. Genaueres findet ihr in unserem Artikel zum Thema:

100 3 Drastischer Wandel bei Battlefield Die neue Führungsriege und ihr Plan

Nun aber geschwind zum eigentlichen Thema: Auf Twitter stellte Lehto drei verschiedene Fragen, zu denen er sich die ehrliche Rückmeldung der Fans erhoffte:

Stil und Ton von Battlefield

Zuerst erkundigte sich der Game Director danach, welcher Stil den Spielerinnen und Spielern bisher am besten gefallen habe:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Battlefield 2042 hatte zuvor wegen seiner unerwartet wenig düsteren Atmosphäre und den - inzwischen entfernten - Sprüchen der Specialists am Rundenende viel Kritik abbekommen.

Dementsprechend wünschen sich offenbar viele Fans auch den Stil von Battlefield 3 und 4 zurück, also den eines ernsteren Shooters. So merkt etwa YouTuber Westie an, das der raue Ton dort von passender Musik, Soundeffekten und Soldaten-Stimmen begleitet wurde, und bekommt dafür viel Zuspruch. In Sachen Atmosphäre sehen aber auch einige Fans Battlefield 1 als hervorragendes Beispiel an.

Zerstörung

Er liebe die Zerstörung in Battlefield und wie sie die Entscheidungsfindung im Kampf jederzeit beeinflussen könne, so schreibt Lehto auf Twitter. An die Fans gerichtet stellt er die Frage, ob sie die zerstörbaren Gebäude und Kartenelemente wegen der sich dadurch verändernden Maps oder dem bloßen Spektakel mögen. Auch wegen mangelnder Zerstörung wurde 2042 zuvor kritisiert.

Von den Antworten auf seinen Post ausgehend, scheinen den meisten Fans vor allem die Taktischen Optionen zu gefallen, die sich aus der Zerstörung in Battlefield ergeben. Relativ einig ist sich die Mehrheit der Kommentierenden auch, dass das Spielelement in Battlefield 3, 4 und 1 am besten umgesetzt wurde.

Flugzeuge und Helikopter

Weiterhin befragt Lehto die Community auch zu der Steuerung und Nutzung von Jets und Helikoptern im Single- und Multiplayer. Auf die weitergefasste Frage gibt es die unterschiedlichsten Antworten.

Einige Spieler denken offenbar auch hier mit Wehmut an ältere Titel wie Battlefield 3 und 4 zurück. Erwähnt wird zum Beispiel, dass in diesen Spielen jede Map eine festgelegte Auswahl von Fahrzeugen benutzt werden konnte. In Battlefield 2042 steht es stattdessen von jeder Fahrzeugklasse eine bestimmte Anzahl zur Verfügung.

Die Balance von Maps und Fahrzeugen war nach dem Launch von Battlefield 2042 ebenfalls ein großer Kritikpunkt, auf den die Entwickler bereits versucht haben zu reagieren. Wie sich das Spiel nach zahlreichen Updates inzwischen anfühlt, hat übrigens Dimi im Nachtest für euch herausgefunden:

Was ist eure Antwort auf die Fragen von Game Director Marcus Lehto? Seht ihr es auch wie andere Battlefield-Fans mit euren Kritikpunkten? Oder habt ihr möglicherweise eine ganz eigene Meinung, was die Zukunft von Battlefield 2042 und der ganzen Reihe betrifft? Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zum Thema denkt!