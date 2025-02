»Wir kämpfen gegen die Erinnerung«: Gothic-Remake startet Making-of-Serie

So entsteht das Gothic Remake: THQ Nordic und Alkimia Interactive kündigen den Start einer Videoserie an, die hinter die Kulissen des Rollenspiels führt.

Der erste Trailer verrät schon mal, mit welchen Herausforderungen die Macher konfrontiert sind. Das Spiel des inzwischen aufgelösten Studios Piranha Bytes ist nämlich vielen Spielern gut in Erinnerung. Wie bereitet man so einen Klassiker für die Moderne auf, ergänzt neue Inhalte und vergisst bei allem auch nicht neue Spieler? Das will die heute startende Miniserie beantworten.

Das Erbe von Piranha Bytes: Die Pankratz-Familie hat eine neue Firma

Das Gothic Remake hat keinen Release-Termin abseits der Angabe des Jahres 2025. Zuletzt zeigte Alkimia das schicke neue Minental und verriet viele Details. Außerdem ließ man die Community über die deutsche Sprachausgabe abstimmen.