13 potenzielle Steam-Hits von morgen: Auf diese Spiele gab's beim Next Fest den größten Ansturm

Vom 24. Februar bis zum 3. März zelebrierte Steam wieder haufenweise Demos. Über 2.000 Spiele haben teilgenommen und in dieser Zeit entweder zeitweise oder ab sofort dauerhafte Demos für kommende Spiele veröffentlicht.

Wer wollte, konnte also zahlreiche Titel ausprobieren und hier womöglich auch das eine oder andre Kleinod ausgraben. Wie gewöhnlich wurden in der Zeit aber auch einige Demos weitaus häufiger gespielt als andere. Steam gibt eine Statistik darüber, welche Demos die meisten Seitenaufrufe auf Steam während des Next Festes generieren konnten, wir liefern hier für euch ein wenig ergänzenden Kontext zu den 13 besten.

Platz 1: Mecha Break

1:40 Mecha Break: Einer der meistgewünschten Shooter auf Steam macht Gundam-Träume wahr

Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter Release: 2025

2025 Demo noch verfügbar? Ja

Über die Demo: Keine Überraschung an der Spitzenposition. Denn die Demo zu Mecha Break war so erfolgreich, dass sie zwischenzeitlich sogar von mehr Leuten gespielt wurde als einige der dicksten Titel auf Steam. Zwischenzeitlich haben sich über 300.000 Menschen gleichzeitig in die Mech-Gefechte geworfen.

Wird das gut? Obwohl die Demo so erfolgreich war, ist das Spiel aktuell stark umstritten. Auf Steam wird die Demo katastrophal bewertet, was sowohl an dem langwierigen Tutorial als auch dem kontroversen Anti-Cheat-System liegt. Doch zumindest spielerisch scheint es auf einem guten Weg.

Platz 2: Among Us 3D

Genre: Multiplayer

Multiplayer Release: 2025

2025 Demo noch verfügbar? Ja

Über die Demo: Schon das originale Among Us wurde 2020 quasi über Nacht zu einem weltweiten Phänomen. In dem Social-Deduction-Game müssen alle ein Raumschiff reparieren, während einige wenige es sabotieren oder gar andere kleine Astronauten umlegen. Die 3D-Variante bietet die gleiche Erfahrung, nur eben aus der Ego-Perspektive.

Wird das gut? Among Us 3D wird höchstwahrscheinlich das Original nicht komplett ablösen und vermutlich abseits des Perspektivwechsels und des Proximity Voice Chats wenig neue Impulse geben. Das braucht ein ohnehin weithin bekanntes Spiel wie Among Us aber auch nicht, um Erfolg zu haben.

Platz 3: Roadcraft

12:55 RoadCraft - Vorschau-Video zum neuen Spiel der SnowRunner-Entwickler

Genre: Technische Simulation

Technische Simulation Release: 2025

2025 Demo noch verfügbar? Ja

Über die Demo: In Roadcraft klemmt ihr euch hinter das Steuer einiger schwerer Fahrzeuge, um Krisengebiete nach Naturkatastrophen wieder aufzubauen. Ihr müsst also diverse Fahrzeuge durch unwegsames Gelände steuern und die Infrastruktur wieder in Gang setzen.

Wird das gut? Wir haben die Demo zu Roadcraft selbst ausprobiert und hatten damit äußerst viel Spaß. Dabei gefielen uns besonders die kreativen Freiheiten beim Straßen- und Brückenbau. Auf Steam gibt es aber auch viele alte Fans von Snowrunner und dessen Vorgängers, die mit Roadcraft nicht so recht warm werden.

Platz 4: Gothic Remake

11:19 Gothic Remake: Diese 6 Sachen müssen sich bis zum Release noch ändern

Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 2025

2025 Demo noch verfügbar? Ja

Über die Demo: Es ist das Remake zu einem der legendärsten deutschen Rollenspiele aller Zeiten. Es geht wieder ins Minental als namenloser Held, wo ihr euch nach oben arbeitet. In der Demo spielt ihr allerdings einen Prolog zur bekannten Geschichte.

Wird das gut? Es wird wirklich spannend zu sehen, ob dieses Remake zum Release etwas taugt. Die Erwartungen sind natürlich riesig, und vor allem technisch machte die Demo keinen soliden Eindruck. Wir bleiben aber hoffnungsvoll, dass diese ehrwürdige Serie mit dem Remake nicht blamiert wird.

Platz 5: Fellowship

5:10 Was sich andere Rollenspiele fürs Endgame aufheben, ist in Fellowship eure Hauptbeschäftigung

Genre: Online-Rollenspiel

Online-Rollenspiel Release: 2025

2025 Demo noch verfügbar? Nein

Über die Demo: Fellowship erinnert an klassische MMOs, verkürzt die Spielerfahrung aber darauf, in vierer Gruppen einen Dungeon nach dem nächsten anzupacken. Jeder Dungeon soll schwieriger werden als der davor.

Wird das gut? Auch wenn das Spiel von einem neuen Studio stammt, stecken dahinter Branchen-Profis. Unter anderem sind daran Leute beteiligt, die vorher bei Blizzard angestellt waren. Das hebt die Erwartung, dass hier durchaus Qualität drin steckt.

Platz 6: Solarpunk

1:18 Solarpunk: Das kreative Survivalspiel ist aktuell das meistgewünschte Steam-Spiel aus Deutschland

Genre: Survival

Survival Release: 2025

2025 Demo noch verfügbar? Ja

Über die Demo: Zur Abwechslung müsst ihr in Solarpunk mal in einer wunderschönen, grünen Welt überleben, die mehr Möglichkeiten bietet als Fallstricke. Ein deutsches Projekt, das schon jetzt viele Fans auf Steam hat.

Wird das gut? Solarpunk sieht nicht nur schick aus, sondern scheint auch spielerisch einiges zu bieten. Wir glauben, dass hier ein kleiner Survival-Hit auf euch warten könnte.

Platz 7: Dune: Awakening

11:11 Dune als Open-World-Spiel - Wir haben den Traum ausprobiert!

Genre: Survival-MMO

Survival-MMO Release: 20. Mai 2025

20. Mai 2025 Demo noch verfügbar? Ja

Über die Demo: Das eigentliche Spiel entlässt euch in eine offene Welt, die auf dem Wüstenplanet Arrakis angesiedelt ist. Doch die Demo zu Dune: Awakening umfasste lediglich den Charakter-Editor sowie einen Benchmark-Modus, spielen konnten es die Leute also noch nicht.

Wird das gut? Wir konnten das Spiel bereits länger austesten und waren von dem Survival-Spiel im Dune-Universum äußerst angetan. Wie schon das vorherige Projekt des Teams, Conan Exiles, macht auch Dune: Awakening eine gute Figur, bietet coole Survival-Konzepte und bleibt durchgehend packend. Mal sehen, ob sich das in der fertigen Version auch langfristig fortsetzt.

Platz 8: Haste: Broken Worlds

Genre: Action

Action Release: 2025

2025 Demo noch verfügbar? Ja

Über die Demo: Sonic bekommt dieses Jahr Konkurrenz von einem Mädchen namens Zoey. Die kann mindestens genauso schnell rennen und ihr müsst ihr dabei helfen, indem ihr blitzschnelle Reflexe beweist.

Wird das gut? Auf Steam kommt die Demo zu Haste ausgesprochen gut an. 97 Prozent der Rezensionen sind positiv. Gelobt wird das eingängige Gameplay, die tolle Optik und der peppige Soundtrack. Ein Geheimtipp für Sonic-Fans!

Platz 9: Shape of Dreams

0:31 »Ein Fest für Ex-LoL-Spieler« - Action-Rollenspiel ohne PvP sorgt schon vor Launch für Steam-Furore

Genre: Roguelite

Roguelite Release: Mai 2025

Mai 2025 Demo noch verfügbar? Ja

Über die Demo: Shape of Dreams ist eine Mischung aus Moba und Roguelite. Von ersterem übernimmt es die Steuerung und einige Mechaniken, von letzterem die zufallsgenerierten Welten, die ihr mit einem selbst erstellten Helden durchquert.

Wird das gut? Offenbar trifft die Mischung einen Nerv, denn schon die Demo wird in den höchsten Tönen auf Steam gelobt. Wenn ihr mit Mobas oder Roguelikes etwas anfangen könnt, solltet ihr das Spiel im Blick behalten.

Platz 10: Schedule I

Genre: Action

Action Release: 24. März 2025 (Early Access)

24. März 2025 (Early Access) Demo noch verfügbar? Ja

Über die Demo: Schon in der Demo legt ihr in Schedule I die Grundlage für ein Drogenimperium. Ihr fangt als kleiner Dealer an und arbeitet euch dann die kriminelle Karriereleiter nach oben.

Wird das gut? Tja. Die Leute, die sich dafür interessieren, sind mit der Demo sehr zufrieden. Es bleibt aber natürlich eine alles in allem bewusst schundig anmutende Produktion, was nicht heißen muss, dass es keinen Spaß machen kann.

Platz 11: Game of Thrones: Kingsroad

1:19 Games of Thrones als Mobile-Rollenspiel: Kingsroad-Beta bringt große Fantasy auf kleine Bildschirme

Genre: Action-Rollenspiel

Action-Rollenspiel Release: 2. Quartal 2025

2. Quartal 2025 Demo noch verfügbar? Nein

Über die Demo: Dieses eigentlich primär für Mobile-Geräte gedachte Action-Rollenspiel lässt euch als niederer Adeliger in der Welt von Westeros Verbündete sammeln, um Jon Schnee und die Nachtwache an der Mauer zu unterstützen. Es ist tatsächlich ein richtiges Open-World-Rollenspiel, in dem ihr die Welt aus Game of Thrones relativ frei durchwandern könnt.

Wird das gut? Wir haben die Demo selbst ausprobiert und waren doch überrascht, wie gut sich das Ganze auf dem PC spielt. Es wird sicher kein Meisterwerk, aber wer unbedingt mal genau so ein Rollenspiel in der Welt von Game of Thrones spielen will, kann Kingsroad im Auge behalten.

Platz 12: 9 Kings

Genre: Strategie

Strategie Release: April 2025

April 2025 Demo noch verfügbar? Ja

Über die Demo: Eine interessante Kombination aus Strategie und Roguelike. Ihr wählt euren König und baut euer Reich, müsst euch aber parallel den Angriffen anderer Könige erwehren und dafür clevere Kombinationen aus Gebäuden finden.

Wird das gut? Die Demo kommt auf Steam sehr gut an, allerdings scheint auch niemand davon komplett begeistert. Es ist ein funktionales, nettes, kleines Spiel. Es kann wohl ziemlich lange motivieren, aber wird sicher keine gewaltigen Höhenflüge hinlegen.

Platz 13: PUBG: Blindspot

Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter Release: 2025

2025 Demo noch verfügbar? Ja

Über die Demo: Allein der große Name wird hier viele Leute angezogen haben, dabei bietet PUBG: Blindspot eine ganze andere Spielerfahrung als das Battle Royale. Es ist ein taktischer Top-Down-Shooter, in dem ihr euch wie in Rainbow Six: Siege strategisch klug eurem Missionsziel annähert.

Wird das gut? Den Leuten gefallen die schnellen, aber taktischen Runden mit Blindspot. Konkurrenz für Rainbow Six: Siege kommt hier zwar wohl nicht auf uns zu, aber eine kreative neue Perspektive auf das Genre alle Mal.

Verratet uns gerne in den Kommentaren, welche Demos ihr euch angesehen habt und ob sie euch überzeugen konnten! Wir sind selbst im großen Stil auf Tuchfühlung gegangen und haben reihenweise Demos getestet. Wie sie uns jeweils gefallen haben, lest ihr am besten selbst in den oben verlinkten Previews nach!