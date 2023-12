Mehr als 16.000 Stunden gespielt: Mutter spielt Civ 3 so lange, dass sogar die Entwickler baff sind

Dieser Fan liebt Civilization 3 (im Hintergrund) offensichtlich mehr als jedes andere Spiel.

Es gibt sie, die besonders hartgesottenen Fans. Die einen großen Teil ihres Lebensinhalts einem Spiel verschreiben und Stunden über Stunden spielen. Nun gibt sich aber eine überaus eifrige Spielerin auf X (ehemals Twitter) zu erkennen - wobei es genau genommen der Sohn war, der ihre 16.395,4 Stunden in Civilization 3 veröffentlichte. Da melden sich sogar die Entwickler zu Wort.

Ein Spiel fürs Leben

Lasst es euch nochmal auf der Zunge zergehen: 16.395 Stunden - das ist so eine monströs große Zahl, das kann wohl kaum jemand wirklich verarbeiten. Umgerechnet sind es über 22 Monate, in denen ohne jegliche Pause gespielt wird.

Und in dieser Zeit wurde auch wirklich gespielt: Civilization 3 war wohl nicht nur im Hintergrund offen, wie Sohnemann Jenbo in den Kommentaren klarstellt. Mahjong in der Früh, dann Civ am Nachmittag bis in den Abend hinein. Macht mir Hoffnung auf die Rente! Dabei spielt sie offenbar auch stets die japanische Fraktion - langweilig wird ihr dabei aber offensichtlich nicht.

Entwickler ehren die Spielerin

Der Beitrag machte so sehr die Runde, dass auch der offizielle Kanal von Sid Meier’s Civilization reagierte. So schreiben die Entwickler: Hallo zu Jenbo’s Mutter und nur zu Jenob’s Mutter.

Der Entwickler Soren Johnsson meldet sich auf seinem privaten Account zu Wort und lässt die enorm vielen Spielstunden sogar noch beeindruckender wirken. Er verrät, dass er 6480 Stunden an Civilization 3 gearbeitet hat, bis es letztlich erschien. Das sind noch immer knapp 10.000 Stunden weniger, als Jenbo’s Mutter mit dem Strategiespiel verbrachte.

Was ist euer meistgespieltes Spiel aller Zeiten - unabhängig von der Plattform? Und was sind eure Erinnerungen an Civilization 3? Ist es für euch noch immer das beste Civ oder muss es im Vergleich zu den neueren Ablegern doch den Kürzeren ziehen? Und was erhofft ihr für das neue Civilization? Schreibt uns eure Gedanken dazu gerne in die Kommentare!