Grund zum Feiern für alle Shooter-Veteranen, die das Gefühl kennen, auf einer LAN-Party versehentlich ein Crossover-Kabel eingepackt zu haben. Doch auch, wer sich jetzt fragend am Kopf kratzt, kann etwas darüber lernen, wie Shooter ausgesehen haben, als Entwickler Epic vom Bombenerfolg Fortnite noch 20 Jahre entfernt war.

Zum 20-jährigen Jubiläum des klassischen Shooters Unreal zeigen Epic sich nämlich besonders spendabel und verschenken den Titel, der ihnen den Ruf als Shooter-Experten einbrachte und den Werdegang des Unternehmens genauso prägte wie den des Erfinders Cliff »CliffyB« Bleszinski. Und auch die gute alte Unreal Engine hat ihren Namen von dem Spiel, für das sie erstmals entwickelt wurde.

Unreal is 20 years old! To celebrate, Steam & https://t.co/LgL9AqcPNh are releasing the Unreal Gold Edition, free for a limited time starting at 10am PST. See the story behind one the original songs and download the remix by Shivaxi at https://t.co/yRTY5f5LqX