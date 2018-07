Modder scheinen alte Spieleperlen zu lieben. Nicht nur das erste Doom wird immer wieder auseinandergenommen und neu zusammengesetzt, auch Epics Unreal ist das Ziel von Hobby-Entwicklern. Der Modder »DKG-Prog« sitzt derzeit an einem Remake des Shooter-Klassikers und nutzt dazu die Unreal Engine 4.

Bereits vor vier Jahren fing er mit den ersten Levels an. Doch da er gleich an mehreren Mod-Projekten gleichzeitig werkelt, ist das Unreal-Remake alles andere als fertig. Erste Screenshots und ein Vergleichstrailer zeigen aber den bisherigen Fortschritt. Viele Texturen und Grafikeffekte werden in Zukunft wahrscheinlich noch einmal überarbeitet.

»DKG-Prog« möchte Unreal nicht bloß eins zu eins nachstellen, sondern modern interpretieren. Deswegen soll es sich an einigen Stellen vom Original absetzen und beispielsweise Waffen aus späteren Unreal-Tournament-Spielen integrieren.

