2024 erscheint eine düstere Cyberpunk-Version von Civilization bei Steam und ihr könnt sie jetzt ausprobieren

In der postapokalyptischen Welt von Zephon stoßen Mensch wie Maschine gleichsam aufeinander, wie an ihre jeweiligen Grenzen.

Auf Steam bietet sich noch bis zum 22. November die Chance, einen neuen Civilization-Konkurrenten auszuprobieren, Zephon. Der Titel stammt von den Machern des 4X-Titels Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War und lässt euch die Führung über eine von drei Fraktionen übernehmen, die auf einer postapokalyptischen Erde um die Vorherrschaft kämpfen.

Also quasi Nuclear Gandhis Traumplanet, wenn ihr versteht, was wir meinen.

Wir haben bereits in Form einer großen Preview, verfasst von GameStar-Strategie-Experte Reiner Hauser, über Zephon berichtet. Falls ihr direkt mehr zur Entstehung des Titels und den Ideen dahinter erfahren möchtet, schaut gerne auch dort.

Was ist Zephon?

So umfangreich wie dennoch einfach: Wie der Kollege in seiner umfangreichen Preview ausführt, ist es trotz aller Komplexität des Titels recht simpel, ihn für Kenner des Genres zu beschreiben: Civilization light mit besseren Kämpfen . Und auf diesen liegt auch wie beim Quasi-Vorgänger im Warhammer-SciFi-Universum der Fokus.

Alle Säulen des Genres sind da, aber...: Natürlich baut ihr auch Gebäude, expandiert, forscht und trefft in durch Zeichnungen untermalte Geschichtssequenzen auch Entscheidungen, aber zentral sind die Schlachten zwischen Armeen. Diese werden direkt auf der Strategiekarte inszeniert und basieren auf dem eigens entwickelten Kampfsystem der Entwicklerinnen und Entwickler bei den Proxy Studios.

Zephon entschlackt derweil aber einige der anderen Genre-Säulen, wie die Diplomatie oder den Ausbau der Städte, um sich ganz dem Krieg, der Forschung und der Einheitenkonstruktion zu widmen.

Was ist in der Demo enthalten?

Ihr spielt ausschließlich den Einzelspielermodus auf einer kleinen Karte mit zwei Feindfraktionen probe. Drei Anführer stehen zur Wahl und zwei NPC-Gruppen, darunter die namensgebenden Zephon. Die Forschung ist oberhalb des dritten Tieres gedeckelt.

Die vollständige Fassung soll unter anderem folgendes enthalten:

Abseits des Einzelspielermodus auch einen Coop und PvP-Multiplayer.

Größere und vielfältigere Karten

Acht Anführer

Drei NPC-Fraktionen

Mehr als 50 Einheiten, die sich über 10 Techstufen verteilen

Mehre Quests, inklusive eines großen Endgame-Finales.

Steam-Workshop-Support

Wann soll Zephon erscheinen? Irgendwann 2024 soll der vielleicht finale Krieg auf der verwüsteten Erde in Zephon ausbrechen.

1:41 Zephon: Neues 4X-Spiel zeigt euch im Trailer erstes Gameplay

Im obigen Video gibts einen Eindruck von Zephons Atmosphäre sowie der Optik. Und direkt danach findet ihr reichlich Content zu verschiedenen weiteren Alternativen zu Civilization, wo wir ja bis heute auf die Ankündigung eines siebten Teils warten. Sogar Microsoft will hier mit Ara: History Untold in Zukunft seine Zivilisation in den Ring werfen.

Und? Habt ihr Zephon schon ausprobiert? Wenn ja, was denkt ihr über den Quasi-Nachfolger des Nischentitels aus dem Warhammer 40K-Universum? Glaubt ihr, dass sie mit dieser neuen Kreation den Geschmack von vielen treffen werden? Was fehlt nach euren ersten Eindrücken noch, um zu einem wahren Civ-Konkurrenten zu werden? Schreibt uns eure Gedanken und Meinung gerne in die Kommentare!