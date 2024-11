5 nagelneue Steam-Geheimtipps für Strategie- und Shooter-Fans

Für Strategen und Taktiker: Dies sind unsere fünf Geheimtipps zum Wochenende.

Wochenende! Zeit für Freunde, Familie und das Faible für Videospiele. Wir haben wieder fünf kaum bekannte Steam-Spiele für euch aufgestöbert, die bei Insidern super ankommen.

Diesmal mit neuer 4X-Strategie, gefeiertem Fabrikbau aus hiesigen Breiten und einem düsteren Shooter für Sci-Fi-Fans. Viel Spaß mit unseren Steam-Geheimtipps zum Wochenende!

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis):

Sins of a Solar Empire 2

10:02 Sins of a Solar Empire 2 - Vorschau-Video zur Weltraum-Strategie mit der neuen Engine - Vorschau-Video zur Weltraum-Strategie mit der neuen Engine

Genre: Weltraum-Strategie | Steam-Release: 15. August 2024 | Preis: 49 Euro

Sins of a Solar Empire 2 ist ein 4X-Franchise wie Distant Worlds, das euch ziemlich kleinteilig die galaktischen Ambitionen eures Imperiums steuern lässt.

Ihr sammelt Ressourcen, erschließt neue Sternsysteme und breitet so euren Einfluss in der Galaxie aus. Die Echtzeit-Gefechte im luftleeren Raum steuert ihr größtenteils von Hand, was euch taktische Optionen gegen unterschiedliche Gegnerstärken gibt.

Zustimmung auf Steam: 87 Prozent von über 1.100 Rezensenten stimmen positiv.

Tales & Tactics

Genre: Roguelike-Taktik | Steam-Release: 15. August 2024 | Preis: 18 Euro

Was wäre wenn ... dachten sich die Entwickler von Tales & Tactics und erschufen eine Art Teamfight Tactics für Singleplayer. Table 9 Studios heißt das Team, das zuvor die famose Fan-Erweiterung Downfall für Slay the Spire herausbrachte.

In Tales & Tactics schlagt ihr weitgehend automatisierte Gefechte, die ihr durch die Auswahl eurer kämpfenden Einheiten und taktische Entscheidungen beeinflusst. Sterbt ihr, dürft ihr trotzdem etwas Fortschritt behalten, um beim nächsten Mal noch weiter zu kommen – Roguelike-Stil.

Mehr zum Spiel erfahren? Dennis hat Tales & Tactics für euch unter die Lupe genommen.

Zustimmung auf Steam: 81 Prozent von über 900 Rezensenten stimmen positiv.

Shapez 2

2:23 Der deutsche Factorio Shapez 2 startet im Early Access auf Steam durch

Genre: Fabrikbau-Strategie | Steam-Release: 15. August 2024 (Early Access) | Preis: 24 Euro

Der Vorgänger ist schon ein Geheimtipp für Leute, die Factorio oder Satisfactory lieben. Die deutsche Produktion Shapez 2 führt das vormals in 2D dargestellte, industrielle Förmchenlegen in die dritte Dimension. Und das kommt äußerst gut bei ersten Spielerinnen und Spielern an.

Ihr produziert Formen, montiert sie zu größeren Formen, färbt sie formschön bunt ein. Die Förmchen müsst ihr euch wie eure Produkte vorstellen. Ihr habt viel Freiheit, wie ihr eure Fließbandstraßen anordnen wollt. Ein bisschen wie im Sandkasten, nur dass euch niemand die Förmchen klaut.

Zustimmung auf Steam: 99 Prozent von über 1.600 Rezensenten stimmen positiv.

Level Zero: Extraction

14:09 In Level Zero: Extraction ist die Angst ein mieser Verräter

Genre: Extraction-Shooter | Steam-Release: 13. August 2024 (Early Access) | Preis: 20 Euro

Falls euch das Event von Hunt: Showdown 1896 nicht abholt, könnte Level Zero: Extraction eher euren Geschmack treffen. Statt Western gibt's hier futuristische Alien-Jagd, die PvE und PvP mischt.

Besonderer Dreh: Ein Monster wird ebenfalls von einem echten Menschen gesteuert. Hier kommt zur Schleich-Kampf-Beutespirale also eine asymmetrische Komponente wie in Dead by Daylight hinzu. Eins bleibt bekannt: Überleben könnt ihr nur bei erfolgreicher Extraktion.

Zustimmung auf Steam: 70 Prozent von rund 1000 Rezensenten stimmen positiv.

Cat Quest 3

Genre: Katzen-Abenteuer | Steam-Release: 8. August 2024 | Preis: 20 Euro

Nach all den grimmig-ernsten Titeln habt ihr euch eine knuffige Portion Fellbälle verdient. In Cat Quest 3 schlüpft ihr in das Fell einer Katze, die auf einer weitläufigen Insellandschaft allerlei Abenteuer bestreitet.

Eure Seefahrerkatze trifft in ihrem Boot dauernd auf marodierende Pi-Ratten, die sich eure hart erjagten Schätze krallen wollen. Es gibt auf Steam auch eine Demo, falls ihr erstmal unverbindlich in Cat Quest 3 reinschnuppern möchtet.

Zustimmung auf Steam: 94 Prozent von über 900 Rezensenten stimmen positiv.

Wie gefallen euch unsere Spiele-Tipps an diesem Wochenende? Haben wir euren Strategie-, Shooter- oder Katzen-Geschmack getroffen? Hattet ihr die Spiele ohnehin längst auf eurem Radar? Oder ist eure ewige Steam-Wunschliste wieder um ein paar Einträge angewachsen? Schreibt es gerne in die Kommentare! Wir freuen uns immer darüber, eure Meinungen, Ansichten und Anmerkungen zu lesen.