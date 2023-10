5 neue Steam-Hits, die ihr sehr leicht übersehen könnt

Wir zeigen euch fünf beliebte neue Steam-Spiele, die nicht sofort ins Auge stechen.

Wir kredenzen euch wie gewohnt unsere fünf Steam-Hits, die ganz neu im Steam-Universum gelandet sind und drohen, im hellen Schein der größeren Sterne unterzugehen. Wenn ihr also ein Herz für Indies und extra-nischige Edelsteine habt, bleibt jetzt gerne an Bord.

Diesmal mit einem ganz untypischen Zauberer, einem Aufbauspiel, das seine ganz eigene Schiene fährt und einer großen Portion Sandbox zum Entspannen. Viel Spaß bei unseren Steam-Geheimtipps der Woche!

Und falls ihr wissen wollt, welche richtig heißen Eisen aktuell bei Steam glühen, schaut mal hier vorbei:

Steam Top 10 Ein Aufbauspiel-Gigant kehrt zurück in den Ring von Christian Just

Schnell zum Spiel (Inhaltsverzeichnis)

Railgrade

Genre: Automatisierung und Aufbau | Steam-Release: 13. Oktober 2023 | Preis: 28,99 Euro

1:12 Wie Factorio, aber mit Zügen: Railgrade ist jetzt auch auf Steam erhältlich

Railgrade schafft seinen Weg auf Steam und damit ein Spielprinzip, das viele Fans hat: Fabrikaufbau, Automatisierung, Optimierung. Das Spiel erinnert optisch ein bisschen an Factorio, setzt aber auf 3D-Grafik. Im Zentrum eurer wachsenden Fabrik schlängelt sich ein Schienennetz, auf dem Züge eure Rohstoffe und Güter zur Weiterverarbeitung transportieren.

Hier findet ihr unseren Test zu Railgrade:

Wizard with a Gun

Genre: Sandbox-Survival | Steam-Release: 17. Oktober 2023 | Preis: 24,50 Euro

2:11 Wizard with a Gun zeigt im Launch-Trailer, wie stilsicher magische Western-Duelle aussehen können

Heiliger Strohsack, ein Survival-Western mit Magie? Publisher Devolver Digital stößt mal wieder in die eher unverbrauchten Sphären vor. Erste Käuferinnen und Käufer zeigen sich vom Gameplay angetan, das durch die Iso-Perspektive etwas an Don't Starve erinnert.

Ihr steuert einen Gunmancer , der Western-Knarren mit Magie kombiniert, müsst eine gefährliche Wildnis erkunden und euch so manchem magischen Widersacher entledigen. Gespielt wird entweder solo oder zusammen mit einem Freund im Koop.

Wenn Übernatürliches im Wilden Westen genau euer paar Stiefel ist, können wir euch Hunt Showdown nicht genug ans Herz legen! Dort läuft gerade ein neues Event:

Hunt Showdown So funktioniert das neue Event Tide of Corruption von Tristan Gudenrath

The Coffin of Andy and Leyley

Genre: Psycho-Adventure | Steam-Release: 13. Oktober 2023 (Early Access) | Preis: 9,75 Euro

0:45 The Coffin of Andy and Laylay ist das vielleicht morbideste Spiel des Jahres

Warum zieht uns manchmal das Düstere so stark an? Die Faszination des Morbiden in Videospielen beschäftigte uns schon im GameStar Talk. The Coffin of Andy and Laylay ist genau so ein Spiel, das die finstersten Ecken der menschlichen Psyche auslotet. Wichtig zu wissen: Bislang sind hier noch nicht alle Story-Kapitel vollständig.

Das Spiel handelt von einem Geschwisterpaar, das nach einem satanischen Ritual beginnt, Kannibalismus zu praktizieren. Und falls euch das noch nicht unheimlich genug ist: Inzest. Die Handlung trieft zudem vor schwarzem Humor. Sicherlich nicht jedermanns Sache, aber mit 98 Prozent positiven Wertungen (aus rund 3.100) ein absoluter Nischenliebling auf Steam.

Outpath

Genre: Aufbau-Crafting-Plattformer | Steam-Release: 16. Oktober 2023 | Preis: 14,79 Euro

1:38 Outpath - So sieht der neue Minecraft-Konkurrent aus

Sieht fast aus wie Minecraft, funktioniert aber ein gutes Stück anders: In Outpath beginnt ihr auf einigen wenigen Biom-Elementen, sammelt erste Ressourcen, baut eine Basis und Ausrüstung, erforscht neue Rezepte, fügt schrittweise neue Biome hinzu und bewegt euch mit einem flottten Parkour-System über die Levelbausteine. Alles ohne Stress und im eigenen Tempo.

Wie heutzutage wieder öfter zu sehen ist, gibt es auf Steam auch eine Demo zum selbst Ausprobieren. Ihr könnt also kostenlos reinschnuppern und aus erster Hand klären, ob Outpath das Richtige für euch sein könnte.

Tribe: Primitive Builder

Genre: Steinzeit-Simulation | Steam-Release: 12. Oktober 2023 | Preis: 19,99 Euro

2:10 Tribe ist fast wie ein Medieval Dynasty in der Steinzeit

Hat es eine wöchentliche Ausgabe unserer Steam-Hits tatsächlich mal ohne Roguelike geschafft? Der letzte Vertreter der Liste heißt Tribe: Primitive Builder und schickt euch direkt in die Steinzeit, wo ihr euren eigenen Stamm verwaltet, eine Basis aufbaut und Nahrungsgewinnung und Co. automatisiert, um immer weiter wachsen zu können.

Das Spiel wird von Publisher Playway verlegt, der eine sehr ungewöhnliche Geschäftsstrategie verfolgt und wie in diesem Fall bereits zahlreiche Fan-Lieblinge aus der Taufe heben konnte.

Und, war diese Woche etwas Interessantes für euch dabei? Habt ihr in der Liste ein neues Spiel oder zumindest einen Kandidaten für eure Wunschliste gefunden? Hat euch das Format in der Vergangenheit schon geholfen? Wünscht ihr euch Änderungen, neue Ansätze oder mehr Informationen? Schreibt es uns gerne in der Kommentarsektion!