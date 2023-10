Steam Top 10: Ein Aufbauspiel-Gigant kehrt zurück in den Ring

Cities: Skylines 2 startet auf Steam mit starken Verkäufen, aber auch schwerwiegenden Problemen.

Cities: Skylines setzte sich 2015 auf den freigewordenen Thron der Städtebau-Simulationen, nachdem Urvater Sim City 2013 mit dem Reboot enttäuscht hatte. 2023 ist die Vorfreude auf den Nachfolger Cities: Skylines 2 so groß, dass allein die Vorbestellungen den Titel in die Top 3 auf Steam katapultieren.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Cities: Skylines 2

Genre: Städtebau-Simulation | Steam-Release: 24. Oktober 2023 | Preis: ab 49,99 Euro

Bereits die Vorverkäufe katapultieren Cities: Skylines 2 auf den dritten Platz der Steam Top 10. Allerdings leidet die Release-Version des gigantischen Aufbauspiels an so manchem Problem, allem voran die bestenfalls durchwachsene Performance, die selbst High-End-PCs in die Knie zwingt.

So sieht auch das Feedback von ersten Spielerinnen und Spielern am Release Tag aus: Viele negative Wertungen aufgrund technischer Unzulänglichkeiten ergeben einen größtenteils negativen Schnitt von gerade einmal 29 Prozent.

Battlefield 2042

Genre: Ego-Shooter | Steam-Release: 19. November 2021 | Preis: 59,99 Euro

Manchmal dauert eine Comeback-Story mehrere Jahre. Battlefield 2042 enttäuschte zum Release, aber DICE legte sich ins Zeug und brachte trotz verschwindend geringer Spielerzahlen fünf Seasons und etliche Verbesserungen aufs Parkett.

Jetzt, in Season 6, starteten die Entwickler eine kostenlose Testphase auf Steam, kombiniert mit einem (noch immer gültigen) Rabatt von 84 Prozent. Ergebnis: Über 100.000 gleichzeitig aktive Spielerinnen und Spieler brechen sogar den Release-Rekord von Battlefield 2042.

Diablo 4

Genre: Action-Rollenspiel | Steam-Release: 17. Oktober 2023 | Preis: ab 69,99 Euro

Diablo 4 begeisterte an vielen Stellen, schwächelte aber ausgerechnet im Endgame. Viele Fans ließen Blizzards neue Action-Rollenspiel daher nach der Kampagne ruhen. Auch die erste Season brachte nicht wirklich die gewünschte Langzeitmotivation. Mit Season 2 scheint Diablo 4 jetzt endlich die Kurve zu kriegen:

Und jetzt, zum Release von Season 2, erscheint Diablo 4 auch bei Steam. Das schlägt sich im siebten Platz der wöchentlichen Topseller nieder. Viele Fans spielen also Diablo 4 gerade zum ersten Mal, um sich den Vampiren in der Saison des Blutes zu stellen.

Seid ihr mit der Grund, warum eines der Steam-Spiele hier in den Steam-Topsellern auftaucht? Welchen Titel habt ihr euch zuletzt auf Steam gekauft? Schreibt es gerne in die Kommentare!