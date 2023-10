Steam Top 10: Counter-Strike 2 setzt Valves Siegeszug fort

Manche Klassiker leben ewig: Counter-Strike 2 ist erschienen und erweist sich wenig überraschend als großer Erfolg auf Steam. Und das trotz teils heftiger Kritik vieler Spieler und Spielerinnen, die CS2 gar als unspielbar bezeichnen. Wo die Probleme liegen, fassen wir hier zusammen:

Counter-Strike 2

Genre: Taktik-Shooter | Release: 27. September 2023 | Preis: Free2Play (Prime: 14,29 Euro)

Zum Sommerende 2023 macht Valve Ernst und ersetzt CS:GO nach elf Jahren durch Counter-Strike 2. Erwartungsgemäß stürzen sich Millionen darauf, die Zahl gleichzeitig aktiver Spieler beläuft sich seit Release auf konstant deutlich über einer Million. Dass mit dem gigantischen (und teils ausufernden, bisweilen gefährlichen) Skin-Markt auch die Umsätze stimmen, überrascht hier nicht. CS2 scheint Valves Spitzenposition auf der hauseigenen Verkaufsplattform zu zementieren.

Dabei gibt es durchaus noch viele Probleme, die durch den Umstand verstärkt werden, dass Fans nicht einfach zu CS:GO zurückwechseln können. Das gibt es jetzt schlicht nicht mehr. Allerdings ist Valves Schachzug zumindest nachvollziehbar, da so eine Aufsplittung der Spielerbasis wie zum damaligen Release von Counter-Strike: Source verhindert wird.

Was CS2 denn jetzt genau neu und besser macht, seht ihr im Video:

Neue Grafik, neues Gameplay Der Sprung auf Counter-Strike 2 ist viel größer als erwartet von Christian Fritz Schneider

Cyberpunk 2077 & Phantom Liberty

Genre: Rollenspiel | Release: 10. Dezember 2020 / 26. September 2023 | Preis: 59,99 / 29,99 Euro

Cyberpunk 2077 mausert sich seit Wochen erneut zum Bestseller auf Steam. Dank der neuen Erweiterung Phantom Liberty werden auch die Verkäufe des Hauptspiels angeheizt, das sogar noch mehr Umsatz generiert als die Erweiterung. Viele spielen Cyberpunk 2077 momentan also zum ersten Mal.

Damit bekommen sie gut zweieinhalb Jahre nach Release ein deutlich besseres Spielerlebnis. Besonders mit dem neuen Update 2.0 fühlt sich Cyberpunk 2077 inzwischen ganz anders an. Beispielsweise verfolgt die Polizei die Spielerinnen und Spieler nun tatsächlich im Streifenwagen, Kampf aus dem Fahrzeug heraus ist ebenfalls möglich. Zudem gibt's eine Komplettüberarbeitung der Skills.

Falls ihr selbst gerade spielt und Lust auf einen mächtigen (und mächtig spaßigen) Build habt, schaut mal in unseren Guide zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Party Animals

Genre: Physik-Partyspiel | Release: 20. September 2023 | Preis: 17,99 Euro

Ebenfalls seit Wochen ein Dauerbrenner auf Steam: Party Animals. Das physikbasierte Partyspiel ist eher leichte Unterhaltung, sorgt aber für viele Lacher und versammelt derzeit auch über 10.000 Zuschauer auf Twitch. Zum Release zog das chaotische Spiel über 100.000 gleichzeitig aktive User an. Kein Wunder also, dass es auch in den Steam-Topsellern vertreten ist.

In den Multiplayer-Partien steuert ihr lustig wackelnde Tierchen, zieht euch Keulen über die Rübe und absolviert verschiedenste kreative Level. Ihr spielt Fußball, kloppt euch mit Lollis von Plattformen oder versucht, möglichst lange auf Eisschollen zu balancieren.

Was haltet ihr vom Release von Counter-Strike 2? Seid ihr froh über die Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger oder stört ihr euch an fehlenden Inhalten und technischen Nachteilen? Habt ihr vor, CS2 treu zu bleiben oder gar zur Konkurrenz zu wechseln, bis Valve die Probleme in den Griff bekommt? Und was haltet ihr ganz allgemein von diesem Format? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!