Steam-Bestseller: Eine Rollenspiel-Hoffnung wirft ihre Schatten voraus

Dragon's Dogma 2 verzeichnet auf Steam bereits im Vorverkauf nennenswerte Umsätze.

Endlich kehrt etwas Bewegung in die Steam-Bestseller zurück, nachdem zuletzt nur die alten Platzhirsche dominiert hatten. Und ja, damit meinen wir auch Helldivers 2, das sich seit Wochen an der Spitzenposition festbeißt.

Diese Woche schießt das Rollenspiel Dragon's Dogma 2 im Vorverkauf in die Höhe. Außerdem sitzen tausende Spieler und Spielerinnen an der virtuellen Kasse und bedienen Kunden im Supermarkt-Simulator.

Disclaimer: Wir führen im Folgenden die zehn umsatzstärksten Spiele bei Steam in der vergangenen Woche auf und thematisieren relevante Entwicklungen. Die Grundinformationen basieren auf Daten von SteamDB und werden direkt bei Steam ausgelesen.

Dragon's Dogma 2

12:57 Dragon's Dogma 2 - Vorschau-Video zum Open-World-Rollenspiel

Genre: Action-Rollenspiel | Steam-Release: 22. März 2024 | Preis: 65 - 75 Euro

Rollenspiel-Fans warten gespannt auf den nahenden Release von Dragon's Dogma 2 – und zücken ihre Brieftaschen wie Krieger ihre Kurzschwerter. Das führt dazu, dass Capcoms Action-Rollenspiel in den umsatzstärksten Steam-Spielen der Vorwoche auf dem sechsten Platz landet.

Auch das spielerische Potenzial ist groß: Wir konnten das Spiel bereits eingehend begutachten und zeigen euch in unserer Videovorschau oben, was euch da erwartet. Eine Spielstunde in Dragon's Dogma 2 hinterlässt bei unserem Autor Tobias Kirchner einen positiven ersten Eindruck.

Supermarket Simulator

Genre: Wirtschaftssimulation | Steam-Release: 20. Februar 2024 (Early Access) | Preis: 13 Euro

Wer oft auf GameStar.de unterwegs ist, weiß: Der Supermarkt-Simulator bricht aus der Nische aus und stellt mit seiner Early-Access-Version derzeit so manche große Produktion in den Schatten. Platz 10 der umsatzstärksten Steam-Spiele sind sicherlich gute Nachrichten für Indie-Entwickler Nokta Games.

Die Prämisse des Supermarket Simulator ist recht simpel: Ihr verwaltet euren eigenen kleinen Laden, baut die Einrichtung, regelt den Einkauf, füllt die Regale auf, legt Preise fest und kassiert persönlich ab. Eine dynamische Wirtschaft fordert zudem euren Grips, um Gewinne zu maximieren und damit zu wachsen.

In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt übrigens das famose Big Ambitions, das wir im Test für euch genau unter die Lupe genommen haben. Gute Zeiten für Fans von unkonventionellen Wirtschaftssimulationen!

Habt ihr dazu beigetragen, dass eines dieser Spiele starke Umsätze verzeichnen kann? Oder feiert ihr ein Spiel abseits der Spitzenplätze, das eurer Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient? Welches Spiel habt ihr euch zuletzt zugelegt? Schreibt es gerne in die Kommentare, wir freuen uns über eure Berichte!