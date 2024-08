5 neue Steam-Lieblinge, die euch wahrscheinlich entgangen sind

Unverbrauchte Szenarien und neue Perspektiven: Das sind unsere Steam-Lieblinge am Wochenende.

Wer suchet, der findet: Aber auch das, was euch gefällt? Auf Steam den Überblick zu behalten, scheitert oft schon in der eigenen Bibliothek. Deshalb zeigen wir euch jedes Wochenende fünf neu erschienene Spiele, die leicht in der Masse untergehen, obwohl sie ihre jeweiligen Communitys begeistern.

Diesmal mit einer U-Boot-Simulation im Zweiten Weltkrieg, Echtzeit-Strategie für Naturfreunde und dem absoluten Gegenteil von staubtrockener Landwirtschaft. Viel Spaß mit unseren Spiele-Tipps zum Wochenende!

UBOAT

14:54 U-96 Das Boot als Spiel - Wie gut ist UBOAT? - Wie gut ist UBOAT?

Genre: Seekriegs-Survival-Sim | Steam-Release: 2. August 2024 | Preis: 29 Euro

Bereits im Early Access ein starkes Stück Software in seiner Nische: UBOAT ist quasi der Film Das Boot – als Simulation. Das Spiel ist zum Full Release übrigens um 70 Prozent reduziert auf Steam erhältlich (9 Euro).

Worum geht's? Ihr steuert ein Unterseeboot der Wehrmacht durch eine Ozean-Sandbox, nehmt die Schiffe der Alliierten unter Beschuss und kümmert euch um Kahn und Mannschaft. Komplex und mit viel Druck, spielerisch wie physikalisch.

Zustimmung auf Steam: 82 Prozent von rund 17.000 Rezensenten stimmen positiv.

Empires of the Undergrowth

38:33 Hoffentlich wird DAS ein neuer Strategietrend! | Empires of the Undergrowth mit Moerp

Genre: Echtzeit-Strategie | Steam-Release: 7. Juni 2024 | Preis: 30 Euro

Wenige Spiele nehmen sich die Natur so stark zum Vorbild wie Empires of the Undergrowth. Ameisen wuseln zu Hunderten über den Bildschirm, und ihr habt die Kontrolle. Momentan auf Steam um 35 Prozent im Preis reduziert (20 Euro).

Worum geht's? Hier steuert ihr eure Armee aus Ameisen im Stil eines Echtzeit-Strategiespiels. Eure Königin ist im übertragenenen Sinne sowas wie euer Hauptgebäude, ihr entwickelt euren Bau weiter und führt die wachsende Schar an Kriegerchen gegen feindliche Insekten zu Felde.

Zustimmung auf Steam: 94 Prozent von rund 12.000 Rezensenten stimmen positiv.

Song of the Prairie

2:12 Neues Spiel mit Landwirtschaft begeistert als Steam-Geheimtipp

Genre: Leben und Landwirtschaft | Steam-Release: 1. August 2024 | Preis: 20 Euro

Ihr ahnt es: Jetzt kommt ein Stardew-Valley-Vergleich. Dieses Song of the Prairie erinnert auch an Animal Crossing, besonders durch seine quietschebunte Niedlichkeit. Aktueller Steam-Rabatt: 30 Prozent (14 Euro).

Worum geht's? In einer leichtherzigen Spielwelt baut ihr Pflanzen an, kocht leckere Lebensmittel, findet neue Freunde in der Dorfbevölkerung und wagt euch tief in den gefährlichen Untergrund vor. Also doch: Stardew Valley in 3D, mit eigener Note.

Zustimmung auf Steam: 84 Prozent von über 700 Rezensenten stimmen positiv.

Mahjong Soul

Genre: Online-Gesellschaftsspiel | Steam-Release: 24. Juli 2024 | Preis: Kostenlos spielbar

Mahjong kennt ihr bestimmt, aber auch die japanische Variante Riichi Mahjong? Statt solitärmäßig als einsame Wölfe spielen hier vier Leute gegeneinander. Ohne grundsätzliches Preisschild, aber mit Ingame-Käufen.

Worum geht's? Das Spielprinzip erinnert an unser westliches Rummikub. Ihr habt einen Satz Spielsteine vor euch, zieht jede Runde einen neuen und werft einen ab. Ihr gewinnt, indem ihr alle Steine nach bestimmten Regeln auslegt. Gegen KI und echte Menschen spielbar.

Zustimmung auf Steam: 91 Prozent von über 600 Rezensenten stimmen positiv.

Grocery Store Manager

Genre: Geschäftssimulation | Steam-Release: 10. Juni 2024 (Early Access) | Preis: 8 Euro

Wir hatten euch schonmal den Supermarket Simulator vorgestellt. Der Grocery Store Manager funktioniert sehr ähnlich und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, im Koop mit Freunden zusammen zu spielen.

Worum geht's? Als Manager eures eigenen Lebensmittelgeschäfts kauft ihr Waren ein, füllt die Regale auf, kassiert Kunden ab und kümmert euch darum, dass euer Laden Profite abwirft. Kommt trotz unfertiger Early-Access-Version bei Insidern sehr gut an.

Zustimmung auf Steam: 94 Prozent von rund 900 Rezensenten stimmen positiv.