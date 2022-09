75 Minuten in CoD MW2: Alle Trailer und viel Gameplay aus Multplayer & Warzone 2

Noch bevor CoD Modern Warfare 2 in die Beta startet, wird das Netz von Infos und Gameplay geradezu geflutet! „Schuld“ daran ist das Event CoD Next, auf dem viele Streamer, Profispieler und Influencer vorab spielen und ihre Eindrücke mit der Welt teilen konnten.

Wir haben uns deshalb durch den Dschungel an Content gewühlt und listen euch in diesem Artikel sowohl alle offiziellen Trailer als auch Gameplay-Aufnahmen und Analysen von einigen der wichtigsten Stimmen der CoD-Community auf.

Falls ihr die wichtigsten Eckdaten vom Event lieber nachlesen wollt, findet ihr bei uns Übersicht zum MW2-Multiplayer mit Maps, Modi & Co. sowie einen separaten Beitrag zum Thema Warzone 2 mit allen Battle-Royale-Features wie der neuen Map.

Trailer zu Multiplayer & Warzone 2.0

Der Werbeclip zeigt in knapp drei Minuten einige der Neuerungen in den Online-Modi. Mit im Fokus stehen dabei Fahrzeuge, die in Warzone 2 und auch den großen Multiplayer-Modi (Ground War) eine größere Rolle spielen werden. Zu sehen sind daneben einige neue Gadgets wie die Soldatenattrappe oder die Drillcharge, die explosive Geschosse durch Wände jagt.

Der Gunsmith-Trailer

Der neue Waffenbaukasten in CoD modern Warfare 2 wird anders – und echt riesig! Der Trailer erklärt die Grundprinzipien, kann aber auch schnell verwirren. Wir erklären deshalb in einem eigenen Artikel zum Waffenschmied alles Schritt für Schritt!

Trailer zur 110-Euro-Edition

Was bekommt ihr, wenn ihr richtig viel Kohle für die Sonderedition von CoD MW2 auf den Tisch legt? Der Trailer stellt die Boni vor, die in der Vault Edition stecken. Tipp: Was sich hinter dem FJX Cinder-Paket versteckt, erklärt der Gunsmith-Trailer (oben)!

Gameplay aus der Kampagne

In sieben Minuten Gameplay am Stück führen uns die Entwickler durch eine der Missionen aus der Story, nämlich die Operation Dark Water. Dort gilt es, eine Ölplattform zu stürmen und einen Raketenzünder zu finden – wobei natürlich erbitterte Gefechte entbrennen. In unserem MW2-Überblick findet ihr noch mehr Details zur Geschichte der Solo-Kampagne.

Debüt-Trailer mit den ersten Szenen

Mit diesem Clip wurde MW2 ursprünglich angekündigt, die meisten Szenen stammen aus der Solo-Kampagne. Besonders viele handfeste Infos sind den knapp zwei Minuten nicht zu entnehmen, hier wird vor allem Stimmung gemacht!

Multiplayer-Analyse von TheXclusiveAce

Der bekannte Youtuber und langjährige CoD-Experte hat sich in einem Video dem 6vs6-Multiplayer gewidmet. Neben 11 Minuten brandneuem Gameplay gibt er in dem Clip seine Einschätzung zum Besten und listet Pro- und Contra-Punkte auf, die ihm beim Zocken aufgefallen sind. Sehr sachlich gemacht und sehenswert!

Multiplayer-Szenen von StoneMountain64

Auch hier geht es in erster Linie um den Multiplayer: Etwa 12 Minuten lang gibt es Gameplay-Szenen aus den 6vs6-Matches, der neue Geiselbefreiungs-Modus ist zu sehen. Zu Beginn des Clips erklärt StoneMountain auch noch einige der neuen Loadout-Optionen, wie Waffenbäume, Gadgets, Perks und mehr.

Warzone 2.0 von Westie angespielt

Der bekannte Battlefield- und Warzone-Youtuber Westie konzentriert sich in seinem Video voll auf das neue Warzone 2. Dabei zeigt er in gut 20 Minuten Gameplay viele der Neuerungen, wie zum Beispiel den neuen Transport-Helikopter, das neue Lootsystem, den 2vs2-Gulag und natürlich gibt’s Eindrücke von der neuen Map Al Mazrah.

Gameplay-Eindrücke von Espresso

Der CoD-Influencer Espresso wagt in seinem Video den Rundumschlag und zeigt 16 Minuten Gameplay aus dem regulären Multiplayer und auch aus Warzone 2. Dabei strukturiert er seinen Clip in Pro- und Contra-Punkte, liefert eine Analyse der zahlreichen Gameplay-Neuerungen in beiden Modi und zieht auch erstes Gesamtfazit seiner Spielsession.