»Das ist absolut verrückt« - EA schockt Spieler mit Miktrotransaktionen vor Release

Mit Skate soll ein beliebter Rivale der Tony-Hawk-Reihe zurückkehren - doch eine kontroverse Entscheidung überschattet die Alpha-Phase.

2025 soll die Skate-Reihe ein Comeback feiern: EA will das beliebte Sportspiel der PS3-Ära zurückbringen - und lädt Spieler zum Testlauf ein.

Der wird aber nun von einer Nachricht überschattet, die heftige Diskussionen unter Fans auslöst: Bereits in der Closed Alpha führt EA jetzt Mikrotransaktionen ein - also tatsächliche Käufe mit Echtgeld. Und das, während von einem Release-Termin noch jede Spur fehlt.

Die Entscheidung wird kontrovers aufgefasst.

Einkaufen als »positive Erfahrung«

Wie Insider Gaming berichtet, kündigte das Entwicklerstudio Full Circle per Ingame-Nachricht an, Mikrotransaktionen in den aktuell laufenden geschlossenen Alpha-Test einzuführen. Kurz darauf seien die Echtgeldkäufe aktiviert worden.

Es soll nun für Alpha-Tester möglich sein, die Ingame-Währung San Van Bucks zu kaufen und dafür kosmetische Gegenstände im Shop zu erwerben. Begründet wird der Schritt damit, dass man das Kaufsystem testen wolle.

Zur Begründung heißt es von Herstellerseite, man wolle »sicherstellen, dass der Kauf im Store eine positive Erfahrung« sei. Man freue sich über Feedback der Spieler, um einen großartigen Early-Access-Start zu ermöglichen, so das Statement.

Was passiert mit dem Geld?

Ein Haken der Echtgeldkäufe in der unfertigen Alpha-Version: Zum Early-Access-Launch wird sämtlicher Fortschritt in Skate komplett zurückgesetzt. Im Zuge dessen werden auch alle gekauften Items gelöscht und der Preis in Form von San Van Bucks auf das Konto der Spieler erstattet.

Eine Debatte entbrennt

Contra-Stimmen: Viele Spieler reagieren entsetzt auf die Entscheidung für Mikrotransaktionen in einem Spiel vor Release und kritisieren EA scharf. Hier einige Stimmen aus der Community:

»Mikrotransaktionen in einer Alpha sind völlig verrückt, kauft auf keinen Fall diese Geldwäschemaschinerie.« (Lanky-Minimum5063)

»Ich bin fast überrascht, dass sie nicht mit den Mikrotransaktionen angefangen und das eigentliche Spiel dann erst später hinzugefügt haben.« (CatatonicMan )

Pro-Stimmen: Aber es gibt auch andere Meinungen – viele Nutzer argumentieren, dass dieses Vorgehen weder überraschend noch völlig neu sei. Hier einige Stimmen aus der Community:

»Ich will hier nicht des Teufels Advokat spielen, aber hat nicht Riot ganz genau das Gleiche in der Valorant-Beta abgezogen und niemand hat mit der Wimper gezuckt?« (LordMohid)

»Es gibt viele Gründe, sowas zu testen: Werteinschätzung, Popularität verschiedener Varianten, Qualitätssicherung und so weiter. Dass sie mit Echtgeld bezahlt werden, liefert einfach authentischere Daten.« (Zerothian)

Kein Pay2Win

Das Skate-Reboot wurde 2020 angekündigt und soll 2025 als Early-Access-Titel für PC und Konsolen erscheinen. Das neue Skate wird kostenlos sein und sich durch Echtgeldkäufe finanzieren.

Die Entwickler betonen, dass es keine Pay2Win-Elemente geben wird. Lootboxen werden zudem nicht verkauft, sondern durch Tricks auf dem Skateboard verdient.