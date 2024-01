Warum Disney nach 34 Jahren eine kontroverse Szene eines Sci-Fi-Klassikers von James Cameron zensieren wollte

The Abyss ist bis heute ein von vielen mit großer Zuneigung bedachter Film, allerdings sorgt eine gewisse Rattenszene nach mehr als 30 Jahren für Ärger. Bildquelle: 20th Century Studios

Reicht heutzutage eine einzige Szene aus, um einem Film quasi aufgrund von Tierquälerei den Re-Release in einer neuen Fassung zu verwehren? Faktisch gesehen, ja. Genau dies ist nämlich laut Berichten von Screenrant der 4K-Neuauflage des James Cameron Filmes The Abyss im Vereinigten Königreich passiert.

Tierquälerei?

Disney hat die 4K-Fassung von The Abyss für England, Wales, Schottland und Nordirland gestoppt. Diesem Schritt ging ein Treffen zwischen dem Unterhaltungsriesen, James Camerons Produktionsfirma, Lightstorm Entertainment, und den britischen Behörden, die für die Freigabe von Medien zuständig sind, voraus.

Letztere hatten gefordert, eine Szene zu cutten, Disney soll gewillt gewesen sein, nachzugeben. Doch die Produktionsfirma verweigerte die Kooperation. So scheiterte der Release in UK, denn erzwingen konnte Disney die Veränderung augenscheinlich nicht.

Um welche Szene geht es konkret? In der folgenden Szene wird im Film gezeigt, wie sich eine Ratte eingeschlossen in einen gefüllten Behälter an das Atmen von Flüssigkeit anstatt von Luft anpasst. Dabei ist mindestens zu erahnen, dass das Tier beginnt, in Panik zu geraten, ehe es sich sichtlich wieder beruhigt, da der Atemübergang gelungen ist - zumindest im Film.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Wie wurde die Szene gefilmt? Laut einem Bericht von Filmschoolrejects kamen fünf verschiedene Ratten zum Einsatz, die dem Stress, wenn nicht gar der Todesangst, jeweils nur relativ kurz ausgesetzt gewesen seien. Die nicht unerhebliche Dauer der Szene wurde durch gezielte Schnitte erreicht. Jene sind auch glasklar zu erkennen.

Schon damals gab es zwar Widerspruch, zum Beispiel vonseiten American Humanes, einer Organisation, die sich auch für den Tierschutz einsetzt. Aber erst heutzutage stößt die in Vergessenheit geratene Kontroverse zunehmend Leuten übel auf. Darunter auch Verantwortlichen in Großbritannien.

Warum lehnte Lightstorm Entertainment ab? Über die genauen Gründe für die Ablehnung der Kürzung des Filmes durch die Filmemacher lässt sich derweil zwar nur spekulieren, aber egal wie über die Umstände der Entstehung der Szene gedacht wird, muss wohl eines festgehalten werden.

Sie ist nicht unwichtig, für die Handlung des Unterwasser-Abenteuers. Eventuell reichte schon das jenseits aller anderen Gründe aus, um abzuwinken.