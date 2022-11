AC Valhalla: Mit dem letzten DLC gehen im Dezember zwei Jahre Assassin's Creed zu Ende

Im Dezember 2022 dürfen sich treue Fans und Spieler von Assassin’s Creed Valhalla auf einen letzten DLC freuen: Das kostenlose Update Das letzte Kapitel hat einen Release-Termin bekommen und schließt die Geschichte von Heldin Eivor endgültig ab.

Wir verraten euch, was der DLC Das letzte Kapitel und auch das Titel-Update 1.6.2 für Assassin’s Creed Valhalla zu bieten haben - und was nicht. Wollt ihr derweil noch weiter in die Zukunft von Ubisofts Assassinen-Reihe blicken, haben wir die perfekte Übersicht für euch: Wir haben alle kommenden AC-Spiele gesammelt, die in den nächsten Jahren erscheinen sollen!

246 21 Assassin's Creed Alle angekündigten Spiele 2023/2024

Alles, was ihr zu Das letzte Kapitel wissen solltet

Release: Wann erscheint der DLC?

Der letzte DLC und das Titel-Update 1.6.2 für Assassin's Creed Valhalla erscheinen am 6. Dezember 2022. Eine genaue Start-Uhrzeit oder ein Preload-Termin sind derzeit nicht bekannt.

Kosten: Wie viel kostet der DLC?

Das letzte Kapitel für Assassin’s Creed Valhalla wird für alle Besitzer des Hauptspiels kostenlos ausfallen. Ihr müsst also kein Geld in die Hand nehmen, um den Abschluss von Eivors Geschichte erleben zu können.

Vorangegangene DLCs und Addons für Valhalla waren übrigens nicht immer kostenlos. Für große Erweiterungen wie zum Beispiel Die Zeichen Ragnaroks bat Ubisoft zur Kasse, kleinere Inhalte wie das Crossover-Event mit Assassin’s Creed Odyssey gab es für lau.

Inhalt: Was bietet Das letzte Kapitel?

Aus dem offiziellen Blogpost von Ubisoft geht der folgende Content für Das letzte Kapitel hervor:

Der Abschluss von Eivors Geschichte: Der DLC wird von Ubisoft als Epilog bezeichnet, der ein paar der vorangegangenen Erzählstränge zu einem Ende führt. Das letzte Kapitel dient insgesamt als Abschied von Eivor und dem Rabenclan.

Der DLC wird von Ubisoft als Epilog bezeichnet, der ein paar der vorangegangenen Erzählstränge zu einem Ende führt. Das letzte Kapitel dient insgesamt als Abschied von Eivor und dem Rabenclan. Eivor behält die Mütze auf: Eine kosmetische Änderung soll kommen, mit der Eivor ihre beziehungsweise seine Kapuze dauerhaft aufbehält. Das ändert nichts an der eigentlichen Tarnfunktion, Spieler haben über das Optionsmenü Zugriff darauf.

Eine kosmetische Änderung soll kommen, mit der Eivor ihre beziehungsweise seine Kapuze dauerhaft aufbehält. Das ändert nichts an der eigentlichen Tarnfunktion, Spieler haben über das Optionsmenü Zugriff darauf. Das Ende saisonaler Quests: Mit dem Release des letzten DLCs für Valhalla wird es keine saisonalen Quests mehr geben. Habt ihr »Die erste Nacht von Samhain« absolviert, könnt ihr alle Belohnungen der Feste bei Händlern erwerben.

Mit dem Release des letzten DLCs für Valhalla wird es keine saisonalen Quests mehr geben. Habt ihr »Die erste Nacht von Samhain« absolviert, könnt ihr alle Belohnungen der Feste bei Händlern erwerben. Überraschungen : Zu guter Letzt lässt sich Ubisoft offen, was genau Spieler beim Abschied von Eivor erwartet. Weitere Details dazu gibt es derzeit nicht.

Das müsst ihr vor dem letzten DLC erledigt haben

Um Zugriff auf die Inhalte von Das letzte Kapitel zu bekommen, müsst ihr in Assassin’s Creed Valhalla so einiges erledigen. Die konkreten Bedingungen für den am 6. Dezember erscheinenden DLC hat Ubisoft bereits aufgelistet:

Schließt die Hauptgeschichte ab

Schließt die mythischen Handlungsbögen in Asgard und Jötunheim ab

Erreicht mit eurer Siedlung die Stufe 5

Errichtet in eurer Siedlung das Jomswikinger-Kriegerlager

Tötet all Ziele des Orden der Ältesten und enthüllt dessen Oberhaupt

Warum es kein New Game+ gibt

Auf eine kleine Enttäuschung müssen sich Fans jedoch einstellen: Im Gegensatz zu Assassin’s Creed Origins und Odyssey wird Valhalla auf ein New Game+ verzichten. Ubisoft kommuniziert im Blogpost zu Das letzte Kapitel klar und deutlich, dass es diesen Modus für Valhalla nicht geben wird.

Ubisoft zufolge hat man New Game+ für Valhalla zwar in Erwägung gezogen und die Möglichkeiten dafür auch untersucht. Allerdings ließe sich das nicht mit der Struktur und Tiefe des aktuellen Assassin’s Creed vereinbaren, weswegen sich die Entwickler dagegen entscheiden.

Übrigens: Den offiziellen Trailer zu Das letzte Kapitel für Assassin’s Creed Valhalla könnt ihr euch hier ansehen:

1:07 AC Valhalla: Trailer schließt die Story mit einem »Final Chapter«

So geht es mit Assassin’s Creed weiter

Wir wissen schon jetzt, wie es in Zukunft mit Assassin’s Creed weitergeht. Mit Mirage wurde bereits der nächste Teil der Reihe offiziell angekündigt, der 2023 erscheinen soll. Die Handlung davon spielt sich im Bagdad des 9. Jahrhunderts ab und rückt den Meuchler Basim in den Mittelpunkt. Mit Mirage will Ubisoft zu den Wurzeln von Assassin’s Creed zurückkehren.

Warum das Kapuzenträger Peter hoffnungsvoll stimmt, könnt ihr in seiner persönlichen Preview zu Assassin’s Creed Mirage nachlesen:

40 18 Assassin's Creed Mirage 4 Fakten aus der Demo, die mir Hoffnung machen

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Abschluss von Eivors Geschichte in Assassin’s Creed Valhalla? Auf welches bereits angekündigte Spiel nach Valhalla freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!