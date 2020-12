In Assassin's Creed Valhalla werden viele Fragen aufgeworfen. Aber nicht, weil etwa die Story zu kompliziert wäre. Stattdessen suchen viele Spieler fieberhaft nach Lösungen und Fundorten für ganz unterschiedliche Aufgaben. Die häufigste Frage lautet deshalb »Wo?« und gleich dahinter findet sich ein »Wie?«. Um euch mit den wichtigsten dieser Fragen nicht allein zu lassen, haben wir uns in einigen ausführlichen Guides um hilfreiche Tipps und Tricks bemüht.

Wir sammeln in diesem Artikel alle Guides, die wir zu Assassin's Creed Valhalla erstellt haben. Hier findet ihr sowohl Tipps, wenn ihr gerade erst neu mit dem äußerst umfangreichem Open-World-Spiel angefangen habt, als auch Hilfestellungen für das Endgame, wenn ihr nach den besten Waffen sucht.

Achtung Spoiler!

Wenn ihr noch am Anfang eurer Wikinger-Reise steht, dann scrollt am besten nicht bis ganz nach unten. Dort findet ihr die Guides, die womöglich ein paar kleinere Überraschungen vorwegnehmen könnten.

Vor dem Start: Alle Guides für Neuanfänger

Diese Tipps solltet ihr vorher kennen

Das wichtigste gleich zu Beginn: Wenn ihr gerade eben erst mit Valhalla begonnen habt oder sogar auf die Installation wartet, dann haben wir hier für euch ein paar der besten Anfänger-Tipps. Hier handelt es sich um Ratschläge, die wir am liebsten selbst gekannt hätten, bevor wir mit Assassin's Creed Valhalla losgelegt haben.

Das erfahrt ihr in unserem Guide:

Alles zu Skillsystem

So kommt ihr an Rohstoffe

Wie ihr die versteckte Klinge benutzt

Wie ihr Kopfgeldjäger los werdet

Die wichtigsten Story-Entscheidungen

Darauf solltet ihr beim Speichern achten

Wie ihr an versteckte Schatztruhen gelangt

Was ihr über die Siedlung wissen müsst

Wie ihr Bosse mit Schleichangriffen besiegt

So nutzt ihr die Schnellreise clever

Technik-Guide: So läuft Assassin's Creed Valhalla flüssig

Zum Release von Valhalla haben wir einen ganz genauen Blick auf die Technik geworfen. Ein so hübsches und großes Spiel kann durchaus den ein oder anderen Rechner an seine Grenzen bringen. In unserem Guide sehen wir uns an, wie flüssig Valhalla mit verschiedenen Grafikkarten läuft und bei welchen Auflösungen. Zudem geben wir euch Performance-Tipps.

Das erfahrt ihr in unserem Guide:

Wie stabil Valhalla mit 4K läuft

Wie stabil Valhalla allgemein läuft

Welche Einstellungen die FPS-Rate am meisten verbessern

Im Spiel: Guides für Weltevents und ihre Lösungen

So findet ihr den Kamm in Norwegen

Anstatt ausufernde Nebenquests erledigt ihr abseits der Hauptquest von Valhalla die meiste Zeit eher sogenannte Weltereignisse. Kleine Aufgaben, die sich schnell lösen lassen. Diese Aufgaben verzichten aber vollständig auf Questmarkierungen. Das ist für einige ungewohnt. Wenn ihr beispielsweise gleich am Anfang den Kamm am See nicht finden könnt, findet ihr hier die Lösung.

Das erfahrt ihr in unserem Guide:

Wo die Quest mit dem Kamm ist

Wie ihr den Kamm finden könnt

Was ihr als Belohnung überhaupt bekommt

So findet ihr alle Romanzen

Die Belohnung für den Kamm bringt uns auch direkt zum nächsten Thema: Eivors amouröse Abenteuer. Wie schon bei Odyssey, könnt ihr auch in Valhalla wieder ein paar Charaktere verführen. Allerdings sind die möglichen Liebeleien deutlich seltener. In unserem Guide zeigen wir euch genau, wen ihr alles umgarnen dürft.

Das erfahrt ihr in unserem Guide:

Welche NPCs mit Eivor das Bett teilen können

Wo ihr diese liebestollen NPCs findet

Was ihr machen müsst, um sie zu verführen

So löst ihr alle Fliegenpilz-Rätsel

Wenn ihr mit Eivor in Englaland Fliegenpilze entdeckt, die aus dem Boden sprießen, könnt ihr sie direkt vernaschen. Allerdings sorgt das Gift in diesen Pilzen für einen Rauschzustand, in dem ihr dann Rätsel lösen müsst. Wir helfen euch dabei.

Das erfahrt ihr in unserem Guide:

Wo ihr alle Fliegenpilz-Rätsel finden könnt

Was die genauen Lösungen für jedes Rätsel sind

So findet ihr alle Schatzkarten und Schatzhorte

Besonders bei den Schatzhorten muss man sich häufig nach dem »Wo« fragen. Hier gibt es als einzigen Hinweis nur die Karten, und keine simplen Markierungen auf der Worldmap. Falls ihr aus einer Karte nicht schlau werdet oder sie in einer Region gar nicht erst findet, gibt es hier die passenden Lösungen.

Das erfahrt ihr in unserem Guide:

Ob sich die Suche nach den ganzen Schatzkarten lohnt

Wie ihr die Schatzkarten finden könnt

Wo der jeweilige Schatz exakt versteckt ist

So gewinnt ihr jeden Spottstreit

In vielen Städten von Valhalla wartet ein Gegner darauf, euch zum Spottstreit herauszufordern. Darin müsst ihr schlagfertige und lyrische Antworten auf die Beleidigungen eurer Gegner finden. Im Guide zeigen wir euch, was die richtigen Antworten sind, um sich gegen jeden Zankapfel durchzusetzen.

Das erfahrt ihr in unserem Guide:

Wie die Spottstreits genau funktionieren und wie ihr gewinnt

Wo sich alle Spottstreit-Gegner genau befinden

Was die richtigen Antworten sind

Große Geheimnisse: Guides mit leichten Spoilern

Alles zur Seherin und wie man nach Asgard kommt

Theoretisch könnt ihr mithilfe der Seherin schon sehr früh nach Asgard reisen. Da das Gebiet aber ein hohes Level erfordert, solltet ihr damit ein Weilchen warten. In unserem Guide klären wir alle Fragen, die ihr womöglich zu dieser Region haben könntet und auch, welche andere mystische Region es noch zu erkunden gibt.

Das erfahrt ihr in unserem Guide:

Wie und wann ihr das Haus der Seherin bauen könnt

Wie ihr Asgard mithilfe der Seherin betreten könnt

Wie ihr aus Asgard wieder entkommt, wenn euer Level zu niedrig ist

Wie ihr danach auch noch nach Jötunheim gelangt

Wer ist der Verräter?

Im Laufe der Hauptquest müsst ihr mithilfe einer Frau namens Soma die Stadt Grantabrycg befreien. Doch danach findet Soma heraus, dass sie jemand verraten hat. Ihr sollt ihr dabei helfen, den Verräter zu finden. Dabei könnt ihr sogar scheitern.

Das erfahrt ihr in unserem Guide:

Wie ihr die Lösung einfach selbst finden könnt

Wer genau der Verräter eigentlich ist

Was passiert, wenn ihr falsch liegt

Die besten Waffen und Rüstungen in Assassin's Creed Valhalla

In Valhalla könnt ihr theoretisch jede Waffe so mächtig machen, wie ihr wollt. Das Ausrüstungs-System basiert viel stärker auf Upgrades, als auf das Looten gänzlich neuer Tötungswerkzeuge. Es gibt trotzdem legendäre Ausrüstung. Das sind dann Gegenstände, von ganz besonderer Güteklasse. Zu den mächtigsten gehören Thors Rüstung und sein Hammer, sowie Odins Speer.

Das erfahrt ihr in unseren Guides

Wann ihr legendäre Ausrüstung bekommen könnt

Wo ihr Waffen und Rüstungen genau findet

Was euch diese Gegenstände bringen

Das sind bei weitem noch nicht alle Antworten auf die dringendsten Fragen der Spieler. Wir werden diesen Sammelartikel deshalb erweitern, sobald weitere Guides und Lösungen hinzukommen.