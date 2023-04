Düsteres Fantasy-Städtebauspiel mit 95% positiven Steam-Reviews ist aktuell günstig wie nie

Against the Storm ist gerade so günstig wie nie zuvor auf Steam zu haben.

Vor rund einem halben Jahr ist Against the Storm in den Early Access auf Steam gestartet und konnte umgehend die Herzen von Aufbau- und City-Builder-Fans erobern. Sowohl im GameStar-Test als auch in den Steam User Reviews kann das düstere Dark-Fantasy-Strategiespiel überzeugen, 95 Prozent der über 9.000 Nutzerwertungen fallen positiv aus.

Den Titel gibt's jetzt erstmals ordentlich reduziert - wir erklären euch, worum es geht und ob das Spiel vielleicht etwas für euch sein könnte.

Darum geht's in der Aufbauspiel-Überraschung

Auf den ersten Blick wirkt Against the Storm (hier geht's zum Spiel auf Steam) wie ein klassisches Aufbauspiel im Stil von Anno 1800, auch wenn der Grafikstil viel mehr an den Echtzeitstrategieklassiker Warcraft 3 erinnert.

Schaut sie euch am besten direkt mal im Gameplay-Trailer an:

2:18 Against the Storm - In diesem Roguelite-Aufbauspiel ist ein Wald euer größter Gegner

Als Vizekönig müsst ihr in einer apokalyptischen Welt, in der es nie aufhört Säure zu regnen, eine blühende Siedlung errichten. Aufbauspieltypisch baut ihr zunächst Industriegebäude wie Bauernhöfe, Sägewerke und Ziegeleien, um Rohstoffe zu sammeln.

Allerdings gibt es einen fiesen und äußerst bedrohlichen Twist: In regelmäßigen Abständen wird aus dem Regen ein echter Sturm und ihr müsst um das Überleben eurer Dorfbewohner und der ganzen Siedlung kämpfen. So schützen etwa Hütten eure Einwohner, große Herde und genügend Brennstoff sorgen für Wärme und prall gefüllte Vorratskammern dürfen auch nicht fehlen, wenn der Sturm die Ernte von den Feldern schwemmt.

Das klingt für entspannte Aufbauspieler vielleicht ein wenig stressig, ist aber immer fair und eine spannende Herausforderung - und im Gegenzug müsst ihr euch dafür nicht mit echten Kämpfen gegen angreifende Feinde herumschlagen.

Falls der Sturm eure Siedlung doch einmal auslöschen sollte - kein Problem! Bei Against the Storm handelt es sich um ein Roguelite-Strategiespiel, das Scheitern gehört also dazu. Ihr könnt also in einem neuen Gebiet von vorn beginnen und nachdem ihr neue Vorteile freigeschaltet habt, wird der nächste Durchlauf gleich ein wenig einfacher.

Falls ihr Aufbauspiele mögt, euch der Kampf gegen die Natur aber zu stressig erscheint - diese Woche erscheinen ebenfalls einige coole Aufbauspiele, in denen ihr nicht ums Überleben kämpfen müsst.

Against the Storm ist aktuell auf 15 Euro reduziert, das Angebot gilt noch bis zum 27. April 2023. Falls ihr noch einen Titel braucht, um die Wartezeit auf potenzielle Städtebau-Hits wie Frostpunk 2 oder Cities: Skylines 2 zu überbrücken, könnte das Spiel einen Blick wert sein.