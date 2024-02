Against the Storm: Eins der besten Aufbauspiele 2023 hat jetzt eine Roadmap und plant Großes

Against the Storm ist auch 2024 noch längst nicht fertig.

Vor kurzem erschien Against the Storm in der Version 1.0, wobei es inzwischen dank Updates bereits bei 1.1 angekommen ist. Doch damit ist längst noch nicht das Ende des Weges für das Aufbauspiel erreicht, die Entwickler haben nun die Roadmap veröffentlicht. Wir zeigen euch, was noch alles ansteht.

Der Weg bis zum DLC

Die Straße zum DLC, wie es sogar offiziell benannt ist.

Mit der vorangestellten Grafik geben die Entwickler einen Ausblick auf die kommenden Inhalte für ihren Strategiehit:

Free Update 1.2 Statistikfenster zur Ansicht von Produktion und Verbrauch von Waren Blightpost Upgrades Neue Grafiken, die Weltereignisse illustrieren Updates der Übersetzung ins Spanische (für Lateinamerika)

Free Update 1.3 (Inhalte werden noch angekündigt)

DLC Neues spielbares Volk Neue Biome Neue Gebäude Neue Ereignisse Neue Perks Neue Aufgaben von der Königin



Aber Achtung: Wie immer handelt es sich bei solchen Roadmaps um grobe Pläne. Darauf weisen auch die Entwickler hin. Die Formulierung zeigt aber, dass die obigen Punkte eher das Minimum darstellen. Es ist also davon auszugehen, dass insbesondere im Patch 1.2 deutlich mehr enthalten sein wird als das, was aufgelistet ist.

Wann kommt all das? Über die Zeiträume, geschweige denn die genauen Daten, an denen die beiden großen Updates und der DLC erscheinen werden, wird ebenso wenig gesagt wie über den voraussichtlichen Preis des Addons.

Worum geht es in Against the Storm?

In Against the Storm baut ihr eine Siedlung auf und kämpft gegen den titelgebenden Säureregen. Um eure Untertanen zu wappnen, sammelt ihr genretypisch Ressourcen, errichtet Gebäude und legt Vorräte an, denn die nächste unheilvolle Sturmfront kommt garantiert.

Für Details schaut gerne in den unten verlinkten Test oder lest euch für eine verkürzte Darstellung diesen früher erschienen Artikel durch.

Die Lebensdauer der einzelnen Siedlungen ist allerdings meist recht kurz und das Scheitern gehört, wie bei Roguelikes üblich, zum Spielkonzept. Langlebige Anno-Partien, die man seinen Kindern vererben könnte, sind hier nicht das Ziel aller Bemühungen.

Was haltet ihr von der Roadmap? Fehlt etwas, auf das ihr gewartet habt, oder entspricht die Roadmap zumindest im Großen und Ganzen euren Wünschen für die Zukunft von Against the Storm?