Auch in Age of Empires 2: Definitive Edition wird dieses Jahr Weihnachten gefeiert. Mit der kostenlosen, offiziellen Weihnachts-Mod »Winter Celebration 2019« bringen die Entwickler von Forgotten Empires reichlich festliche Stimmung in die historischen Schlachten. Wie das aussieht, zeigt euch der Teaser-Trailer am Anfang dieser News.

Bombardierung mit Geschenken

Für das - historisch vielleicht nicht ganz akkurate - Weihnachtserlebnis passt die Mod einige optische Aspekte an. Statt nur eure Freunde und Verwandten am Heiligabend mit reichlich Geschenken zu erschlagen, könnt ihr mit euren Trebuchets auch in Age of Empires 2 eure Feinde mit feierlich verpackten Präsenten bombardieren.

Die komplette Liste der Änderungen, die die Mod mit sich bringt:

Schneebedeckte Bäume

Schneeflächen auf allen nicht-Wasser Terrains

Geschenkstapel statt Sammel-Sträucher

Geschenkstapel an jedem Dorfzentrum

Eiszapfen ersetzen Pfeile

Zuckerstangen ersetzen Wurfspeere von Plänklern

Geschenke ersetzen Projektile von Trebuchets

Schneebälle ersetzen Kanonenkugeln

Schneeflocken ersetzen Geschosse von Onagern, Katapulten und Mangonelen

Ihr könnt die Mod über die offizielle Age-of-Empires-Webseite downloaden - allerdings steht diese nur bis Januar 2020 verfügbar. Alle interessierten Spieler sollten die Mod also möglichst schnell herunterladen, denn dann könnt ihr diese auch weiterhin nutzen, selbst wenn sie nicht mehr offiziell verfügbar sein sollte.

Wer sich bislang noch nicht mit der AoE 2: Definitive Edition auseinandergesetzt hat, dem empfehlen wir, unseren Test zu lesen, oder das dazugehörige Video anzuschauen - diese zeigen, wie toll das im November 2019 erschienene Remake geworden ist. Wer danach Lust bekommen hat, das Spiel zu testen: Der Titel ist Teil des Microsoft Game Pass und alle Gamestar-Plus-Abonnenten können aktuell einen Monat dafür gratis erhalten.

