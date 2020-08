Age of Empires 3: Definitive Edition erstmals gezeigt, Release noch 2020

Age of Empires 3: Definitive Edition kommt! Das 4K-Remaster des Strategie-Klassikers wurde im Rahmen der Opening Night Live auf der gamescom 2020 erstmals gezeigt. Auch einen ersten Trailer mit Spielszenen gibt es schon, ihr seht das Video oben im Artikel eingebunden.

Was ist neu?

Es gibt zwei neue, spielbare Völker : die defensiven Inka und die offensiven Schweden.

: die defensiven Inka und die offensiven Schweden. Zwei neue Spielmodi kommen dazu: »Historische Schlachten« und »The Art of War«, eine Tutorial-Kampagne für den Multiplayer-Modus.

kommen dazu: »Historische Schlachten« und »The Art of War«, eine Tutorial-Kampagne für den Multiplayer-Modus. Es gibt Cross-Plattform-Multiplayer zwischen Steam und Microsoft-Store

zwischen Steam und Microsoft-Store Die inzwischen doch etwas angestaubte Grafik wurde auf einen modernen Stand gebracht: Der Trailer verspricht 4K-Ultra-HD .

. Die Physik- und Zerstörungseffekte werden detaillierter.

werden detaillierter. Es soll schlauere KI-Gegner geben, vor allem auf dem neuen Schwierigkeitsgrad »extrem«.

geben, vor allem auf dem neuen Schwierigkeitsgrad »extrem«. Die Audio-Qualität wurde verbessert.

wurde verbessert. Die nordamerikanischen Ureinwohner sollen authentischer dargestellt werden.

Wann ist Release?

Age of Empires 3: Definitive Edition erscheint am 15. Oktober 2020 auf Steam und im Xbox Game Pass.

Wir haben im Interview mit den Entwicklern alles herausgefunden, was ihr zur Definitive Edition wissen solltet. In unserer umfangreichen Preview für Plus-Leser lest ihr, warum das Remaster so wichtig für die Reihe ist:

9 5 Mehr zum Thema Age of Empires 3 bekommt die wichtigste Definitive Edition

Wie das Remaster von Age of Empires 3 aussehen wird, könnt ihr euch gleich hier in unserer Screenshot-Galerie anschauen:

Age of Empires 3: Definitive Edition - Screenshots ansehen

Und hier seht ihr den Trailer mit bewegten Spielszenen: