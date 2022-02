Age of Empires 3 bekommt endlich Koop, aber mit Einschränkungen

Auch wenn mit Age of Empires 4 das neueste Flaggschiff der Echtzeitstrategie-Reihe in letzter Zeit im Vordergrund steht, werden ältere Serienteile nicht vergessen. Die Definitive Edition von Age of Empires 3 hat jetzt per Update einen neuen Koop-Modus spendiert bekommen.

Dieser umfasst allerdings nur die Historischen Schlachten, die ihr nun zu zweit bestreiten könnt. Wir haben alle wichtigen Infos zum Update für euch zusammengetragen. Was die Definitive Edition im Vergleich zum alten Age of Empires 3 verbessert, erfahrt ihr übrigens in unserem Video:

Das Update für Age of Empires 3: Definitive Edition bringt eine neue Funktion für die bereits bekannten historische Schlachten. Ihr könnt diese jetzt zu zweit im Koop-Modus spielen. Das umfasst alle 12 historischen Schlachten, von denen sechs Stück im Hauptspiel enthalten sind, während die andere Hälfte dem Spiel durch Erweiterungen hinzugefügt wurden.

Age of Empires 3 wird dabei nicht um neue historische Schlachten erweitert, allerdings haben die Entwickler die vorhandenen Schlachten für den Koop-Modus angepasst. Unter anderem wurde die KI für den Kampf gegen zwei Spieler angepasst, also wahrscheinlich verstärkt.

Um die Schlachten zu zweit zu spielen, müsst ihr nicht unbedingt die DLCs besitzen. Es reicht aus, wenn der Host über die passende Erweiterung verfügt, jemand zweites kann dann dazu kommen, auch wenn er oder sie sich diese nicht gekauft hat.

Wenn ihr den neuen Koop-Modus ausprobieren wollt, aber eure Feldherrenkünste eingerostet sind, legen wir euch unseren Guide ans Herz:

5 6 Age of Empires 3 Guide zur Definitive Edition für Einsteiger und Veteranen

Hier sind noch einmal alle Historischen Schlachten in der Übersicht:

Im Hauptspiel enthaltene Schlachten: Algier (1516) Christopher da Gamas Expedition (1542) Kap Chuvash (1582) Überfall auf die Karibik (1586) Fort Duquesne (1754) Schlacht von New Orleans (1815)

Benötigt die Erweiterung African Royals: Schlacht der drei Könige (1578) Fall der Hausa (1804) Die Ära der Prinzen (1855)

Benötigt die Erweiterung United States: Verbrennung der USS Philadelphia (1803)

Benötigt die Erweiterung Mexico: Grito de Dolores (1810)

Benötigt die Erweiterungen Mexico und United States: Schlacht von Queenston Heights (1812)



Wenn ihr die Definitive Edition von Age of Empires 3 noch gar nicht besitzt, könnt ihr unseren Test konsultieren, um zu erfahren, ob sich ein Kauf für euch lohnt:

36 20 Age of Empires 3: Definitive Edition Das Remaster stolpert über ein altes RTS-Übel

Wie funktioniert der Koop-Modus?

Die Koop-Schlachten könnt ihr entweder im Historische-Schlachten-Menü oder im Multiplayer-Menü starten.

Starten über Historische Schlachten:

Klickt im Hauptmenü auf den Button Historische Schlachten . Wählt die gewünschte Schlacht. Hier findet ihr nun einen Host-Koop -Button, klickt darauf. Ihr könnt nun wählen, ob eure Koop-Schlacht öffentlich oder passwortgeschützt sein soll, und im letzteren Fall wie von Multiplayer-Matches gewohnt einen Freund oder eine Freundin einladen.

Starten über das Multiplayer-Menü:

Klickt im Hauptmenü auf den Button Multiplayer . Wählt anschließend die Option, ein zufälliges Spiel zu hosten. Im nun erscheinenden Fenster könnt ihr unter Spielmodi Koop-Schlacht wählen. Zuletzt könnt ihr auch hier wählen, welche Schlacht ihr schlagen wollt und wer euch begleiten soll.

Was ist mit den Kampagnen?

Leider gibt es noch nicht die Möglichkeit, die längeren Kampagnen im Koop mit anderen Strategiefans zu spielen. Es ist aber nicht ausgeschlossen, das Koop-Kampagnen nicht noch in einem weiteren Update nachgeliefert werden. Immerhin hat auch die Definitive Edition von Age of Empires 2 im letzten Jahr noch Kampagnen für mehrere Spieler nachgeliefert.

Wie denkt ihr über das neue Koop-Feature in Age of Empires 3? Kehrt ihr noch einmal in den Strategie-Klassiker zurück, oder verbringt ihr eure Zeit dennoch lieber im aktuellen Serienableger? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!