Age of Empires 4 bekommt bald ein neues Gratis-Update mit drei Maps und mehr

Echtzeitstrategie-Fans, aufgepasst! Neben der neuen kostenpflichtigen Erweiterung The Sultans Ascend veröffentlicht Relic Entertainment am 14. November zusätzlich einen großen Patch für die Age of Empires 4: Anniversary Edition. Das Beste daran - es gibt jede Menge Gratis-Content!

Wir listen euch hier die Highlights des Updates auf. Wenn ihr aber direkt die gesamte Liste an Änderungen sehen wollt, findet ihr sie auf der zweiten Seite dieses Artikels.

Mit den Patch-Änderungen startet gleichzeitig die sechste Season. Diese beginnt am 15. November 2023 um 18:00 Uhr und endet am 14. März 2024 um 06:59 Uhr. Folgend erwarten euch im Update unter anderem diese Highlights:

Map-Pool-Erweiterung: Die wohl größte Neuerung des Updates sind neben anderen Map-Fixes gleich drei neue Karten: Canal : Auf der Map befindet sich - wie der Name schon sagt - ein großer Kanal. Hier gibt es auf jeder Seite jeweils eine Base. Gorge : In der Mitte der Karte bildet sich eine tiefe Schlucht zwischen zwei Bergen. Ihr könnt hier insgesamt drei Basen bauen. Rocky River: Diese Map spielt sich in einem tiefen Fluss-Tal ab und bietet allen drei Basen viel Angriffsfläche.

Zusätzlich könnt ihr auf begrenzte Zeit in vier weitere neue Maps schnuppern, die ihr sonst nur exklusiv mit Kauf der neuen Erweiterung The Sultans Ascend bekommt. Was ihr außerdem mit dem DLC bekommt, könnt ihr hier nachlesen.



Neues Belohnungssystem: Die Belohnungen werden nun nach dem höchsten Rang verteilt. Wenn ihr während der Season beispielsweise den Rang Diamant erreicht, gegen Ende der Season aber wieder bei Bronze absackt, bekommt ihr dennoch die Belohnungen für Diamant. Ihr »verliert« also quasi nichts mehr. Wie gewohnt, könnt ihr eure Errungenschaften dann über euer In-Game-Profil abholen.

Fireside Festivities: Der kommende Patch läutet auch ein saisonales Event ein. Hier könnt ihr besondere herbstliche Belohnungen durch Challenges freischalten. Das Event läuft vom 14. November um 18:00 Uhr bis zum 4. Dezember 07:59 Uhr.

Mega Walls: Wände lassen sich nun besser setzen und nutzen. Eine Verbesserung wäre beispielsweise die direkte Anknüpfung an die Mauern eures Verbündeten.

