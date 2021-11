Age of Empires 4: Maurice und Maxim casten ein riesiges Charity-Turnier am Sonntag

Ein kompletter Tag Age of Empires 4 und das auch noch für einen guten Zweck - was könnte es besseres geben? Ihr müsst nur damit klarkommen, dass Maurice euch die ganze zulabert. Aaaaber wenn ihr das ertragen könnt, dann schaut doch am Sonntag ab 14 Uhr mal auf dem Twitch-Kanal des WWF Deutschland vorbei! Dort steigt ab 14 Uhr eins der größten AoE-Events des Jahres: Forest Everything!

In diesem Spendenturnier treten Profis und Influencer in 2v2-Matches an, um sich 5.000 Euro Preisgeld zu sichern und Spenden für die Walderhaltungsprojekte des WWF Deutschland zu sammeln. Mit dabei sind jede Menge großer Namen aus der deutschen Age-Szene wie Honor und Leon von Bonjwa und Marco Giesel von Rage of Empires. Aber sie müssen sich gegen einige der besten Age-of-Empires-2-Spieler behaupten, darunter Viper und Hera - es wird also spannend!

Die Teilnehmer streamen ihre Sicht auf ihren eigenen Kanälen, während ihr auf dem Hauptkanal des WWF das Gesamt-Turnier verfolgen könnt, moderiert von Maurice und Maxim.

Das sind die Teams

TheViper JustJohnny BonjwaRedPanda Rumathra BonjwaHonor Kalle Nili Papo JorDan MarcoMeh TaToH artemizplayz Drongo ellie4k Hera RoxyC Kasva T90official DauT Lavie Head TheSniper Dave ACCM OrnLu LidaKor MbL slam Odette Vinchester MembTV Wintergaming OGN

Ein hochkarätiges Teilnehmerfeld also - wer davon sich das Preisgeld schnappt, erfahrt ihr am Sonntag auf diesem Kanal: