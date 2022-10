Neue Völker und mehr für Age of Empires 4: Was alles im Anniversary-Update steckt

25 Jahre sind eine beeindruckende Lebensdauer für eine Spielereihe. Age of Empires begeht dieses Jubiläum deshalb auch mit entsprechenden Feierlichkeiten. Vor allem Spielerinnen und Spieler, die Age of Empires 4 ihr Eigen nennen, dürfen sich freuen: Denn sie bekommen mit einem großen Update jede Menge kostenlose neue Inhalte spendiert. Wir fassen das Wichtigste für euch zusammen.

Das Anniversary Update erscheint, passend zum Anlass, am 25. Oktober 2022.

Zwei Neue Zivilisationen: Die wohl größte Neuerung sind die beiden neuen spielbaren Völker, die ihr mit dem Update bekommt. Wir stellen sie euch kurz vor, zuvor könnt ihr aber schon im obigen Trailer einen kurzen Blick auf ihre Streitkräfte in Aktion werfen. Welche Vorteile die bereits spielbaren Völker in Age of Empires 4 haben, hat euch Strategie-Experte Fabiano übrigens in seinem Artikel zusammengefasst:

Malianer

Die Malianer sind eine Zivilisation, die sich vor allem durch ihre wirtschaftlichen Stärken auszeichnet. So können sie schon im ersten Zeitalter Minen auf Goldvorkommen errichten, und so ein dauerhaftes und stabiles Einkommen generieren. Das Gold investieren sie dann etwa wiederum in die frühe Erforschung von Technik oder in ihre einzigartige Nahrungsquelle, die Rinder.

Im Kampf verlassen sich die Malianer auf Überfälle und kurze Scharmützel, statt auf langwierige Kämpfe. Dazu führen sie passende Einheiten ins Feld:

Musofadi-Kriegerinnen: Niedrige Gesundheit und Rüstung werden durch hohe Geschwindigkeit und viel Schaden ausgeglichen. Perfekt für Hinterhalte.

Niedrige Gesundheit und Rüstung werden durch hohe Geschwindigkeit und viel Schaden ausgeglichen. Perfekt für Hinterhalte. Speerwerfer: Plänkler, die gegnerische Fernkämpfer kontern und eine höhere Reichweite als Bogenschützen besitzen.

Plänkler, die gegnerische Fernkämpfer kontern und eine höhere Reichweite als Bogenschützen besitzen. Donso: Nahkämpfer mit großen Schilden und Speeren, die sich besonders gut gegen Kavallerie schlagen. Besitzen einen zusätzlichen Wurfspeer, der automatisch auf Gegner in Reichweite geworfen wird.

Osmanen

Die Osmanen verlassen sich im Gegenzug vor allem auf ihre militärischen Vorteile. So bekommen sie Boni bei der Produktion von Einheiten und verfügen über die größte Schießpulver-Belagerungswaffe im Spiel. Über ihr Militär-Schulsystem können sie vom ersten Zeitalter an sogar manche Einheiten kostenlos produzieren und eine größere Armee aufstellen als andere Zivilisationen. Einige besondere Einheiten sind bereits bekannt:

Große Bombarde: Eine mächtige Belagerungswaffe, deren Projektil mit Umgebungsschaden Kleinholz aus feindlichen Befestigungen macht. Teure Waffe, die gut verteidigt werden muss.

Eine mächtige Belagerungswaffe, deren Projektil mit Umgebungsschaden Kleinholz aus feindlichen Befestigungen macht. Teure Waffe, die gut verteidigt werden muss. Mehter: Trommler zu Pferde, die verbündete Einheiten in der Umgebung stärken. Kann entweder Angriffsgeschwindigkeit, Nahkampf- oder Fernkampfrüstung verbessern.

Trommler zu Pferde, die verbündete Einheiten in der Umgebung stärken. Kann entweder Angriffsgeschwindigkeit, Nahkampf- oder Fernkampfrüstung verbessern. Sipahi: Leichte Überfall-Kavallerie. Spezialfähigkeit erhöht ihre Angriffsstärke, aber auch den durch Nahkampfangriffe erlittenen Schaden.

Über die Zeit hinweg schalten die Osmanen außerdem 9 Wesire frei, die ihnen Zugang zu einzigartigen Technologien geben. Bei der Auswahl der Technologien müssen wichtige strategische Entscheidungen getroffen werden.

Neue Karten und Mehr

Neben den zusätzlichen Zivilisationen erweitert das Anniversary Update Age of Empires 4 auch um acht neue Maps mit zwei neuen Biomen. Wie genau diese aussehen, ist aber noch nicht bekannt. Außerdem gibt es mit der Anniversary Edition auch neue Meisterschafts-Herausforderungen und Achievements, die sich um die neuen Völker drehen.

Zeitgleich startet außerdem die dritte Season von Age of Empires 4 und bringt Ranglisten-Spiele für Teams, Wegpunkt-Markierungen und Balancing-Verbesserungen für Schiffe. Was für die Feierlichkeiten zum Jubiläum noch geplant ist, erfahrt ihr hier:

Was haltet ihr von den neuen Inhalten des Anniversary Updates? Freut ihr euch darauf, die beiden neuen Völker auszuprobieren? Oder seid ihr eher gespannt, welche neuen Maps es für das Echtzeitstrategiespiel geben wird? Wartet ihr am Ende vor allem auf die Neuerungen der dritten Season? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!