Age of Mythology zog bislang immer den kurzen Strohhalm bei den Age-Neuauflagen: Seine Extended Edition und ihre Erweiterung Tale of the Dragon waren längst nicht so gelungen oder beliebt wie Age of Empires 2 HD und dessen neue Addons, und bei den Definitive Editions ging AoM bislang gar völlig leer aus. Das muss aber nicht so bleiben, wie Microsofts Creative Director Adam Isgreen auf eine entsprechende Frage von Eurogamer andeutete:

"Wir werden bald einen Patch für die Age of Mythology: Extended Edition veröffentlichen, weil es einige Exploits da draußen gibt, von denen wir wissen, dass die Spieler sie liebend gern loswerden würden.



Nachdem wir mit den Definitive Editions für alle drei Teile von Age of Empires durch sind und vier irgendwie ins Rollen gebracht wurde, werden wir zurückgehen und schauen, was wir mit Myth machen können. Weil ich liebe Myth, wir werden es nicht zurücklassen, wir werden dann herausfinden, was wir damit machen wollen."

Isgreen antwortete damit direkt auf eine Frage, ob Age of Mythology »ähnlich« behandelt werden wird wie Age of Empires 1 bis 3, für die allesamt Definitive Editions bestätigt wurden. Die Definitive Editions umfassten bislang immer umfangreichere grafische und auch inhaltliche Verbesserungen als die HD-Neuauflage für Age of Empires 2.

Es scheint also möglich, dass auch Age of Mythology eine solche aufwändigere Neuauflage erhalten wird - auch wenn das laut Isgreens Aussagen noch ein ganzes Weilchen hin ist. Bislang ist noch nicht einmal die Definitive Edition von Age of Empires 2 erschienen, zu der für Teil 3 wissen wir noch gar nichts. Geschweige denn zu Age of Empires 4! Aber zumindest gibt es noch Hoffnung für Age of Mythology.