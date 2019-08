Age of Wonders: Planetfall - Wo bleibt der Test?

Fleißige Strategen errichten mit Age of Wonders: Planetfall schon seit dem 6. August Kolonien auf fremden Planeten. Auch wir siedeln natürlich mit und haben schon etliche Stunden verbaut und gekämpft, für einen wirklich kompetenten Test reicht unsere Spielzeit allerdings noch nicht.



Schließlich ist das Spiel ein echtes Umfangsmonster mit ausgefeilten Technologiebäumen, unterschiedlichen Fraktionen und komplexem Handelssystem.



Dazu kommen die Rundenkämpfe mit Helden, Erfahrungspunkten für die Einheiten, Fertigkeiten, Modifikationen, Deckungssystem und, und, und ...



Kurz: Wir wollen Age of Wonders: Planetfall im Test die Zeit geben, die es verdient und wollen auf jeden Fall noch das kommende Wochenende mit dem viel versprechenden Strategie-Mix verbringen. Momentan planen wir, unseren umfassenden Test-Artikel am 14. August zu veröffentlichen, bitten noch um etwas Geduld und empfehlen bis dahin unsere ausführliche Angespielt-Preview.

