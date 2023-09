Ahsoka: Ja, die junge Heldin aus der neuesten Folge habt ihr schon bei Marvel und Barbie gesehen

Der Autor dieses Artikels hätte nicht unbedingt gemacht, bei einem Teaserbild mal Ahsoka mit Barbie zu kombinieren. Bildquelle: Disney/Lucasfilm/Warner Bros.

Mit Folge 5 von Ahsoka kommen Fans von The Clone Wars voll auf ihre Kosten: Anakin Skywalker (Hayden Christensen) ist erstmals bei einer Realverfilmung in seiner Klonkriege-Montur zu sehen, Captain Rex (Temuera Morrison) tritt ebenfalls auf und eine junge Ahsoka ist ebenfalls mit von der Partie.

Dabei wird die circa 14-jährige Heldin natürlich nicht von Rosario Dawson oder ihrer Synchronsprecherin Ashley Eckstein dargestellt. Stattdessen verkörpert Ariana Greenblatt die junge (Ex-)Jedi, die Marvel-Fans bereits aus einem ganz anderen Film kennen.

Wo ihr die junge Ahsoka vielleicht schon gesehen habt

In Avengers: Infinity War spielte Ariana Greenblatt bereits eine Heldin in ihrer Kindheit: Bei mehreren Unterhaltungen mit dem Oberschurken Thanos ist sie als junge Gamora zu sehen, die normalerweise von Zoe Saldana dargestellt wird. Damit trat Greenblatt also in dem zweiterfolgreichsten aller Filme des Marvel Cinematic Universe auf, bevor sie jetzt mit Ahsoka Teil des Star-Wars-Universums wurde.

Doch auch abseits von Marvel und Star Wars scheint es für Ariana Greenblatts Karriere ganz ordentlich zu laufen: Anfang 2023 spielte sie neben Adam Driver in dem Sci-Fi-Dino-Film 65 eine Hauptrolle, doch ihr bis dato größter Erfolg sollte darauf erst noch folgen: In Barbie trifft sie auf Margot Robbie und Ryan Gosling, der zum aktuellen Zeitpunkt über 1,4 Milliarden US-Dollar weltweit einspielte.

Ariana Greenblatt ist gerade erst 16 Jahre alt und startete schon früh ihre Schauspielkarriere: 2015 fasste sie in ersten TV-Produktionen von Disney Fuß und war daraufhin in mehreren Serien und auch Filmen zu sehen. In der Spiele-Verfilmung Borderlands soll Greenblatt demnächst als Tiny Tina auftreten, der irgendwann 2024 kommen soll.

Und um nochmal zurück zu Ahsoka zu kommen: Habt ihr euch noch nicht mit The Clone Wars beschäftigt und wollt das jetzt vielleicht nachholen, könnt ihr das natürlich auf Disney Plus tun. Die sieben Staffeln und 133 Episoden umfassende Animationsserie ist längst abgeschlossen und behandelt nicht ausschließlich, aber primär die Geschichte von Ahsoka Tano und ihrem Meister Anakin Skywalker.

Wie gut hat euch die neueste Folge von Ahsoka und die Star-Wars-Serie insgesamt bisher gefallen? Was ist euer momentanes Highlight und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die kommenden Episoden? Welche Star-Wars-Serie ist euer Favorit auf Disney Plus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!